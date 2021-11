Lekár Ján († 65) podľahol covidu, vdova Katarína sa so stratou nedokáže zmieriť: Stále si myslím, že sa vráti...

Pomáhal iným, ale sebe pomôcť nedokázal.

Uznávaný všeobecný lekár Ján Čopák († 65) z Rožňavy opustil svojich blízkych a pacientov náhle po ťažkom boji s koronavírusom. A hoci od jeho smrti uplynulo 10 mesiacov, Slovensko sa stále zmieta v pandemickej vlne - už tretej. Utrápená vdova Katarína (63), zubná lekárka, prežíva smutné pocity prázdna a zármutku a na svoju životnú lásku myslí deň čo deň. Proti koronavírusu, ktorý ju pripravil o milovaného muža, má však jasný recept - očkovanie.

Krutá správa prišla 7. januára tohto roku. Vtedy po boji s koronavírusom všetkých navždy opustil Ján Čopák († 65), milujúci manžel, spievajúci hudobník a ocko, najlepší dedko a skvelý odborník. V Rožňave ako všeobecný lekár pôsobil presne tridsať rokov a pomohol tisíckam pacientov. Boli medzi nimi aj mnohí policajti a hasiči, ktorí podobne ako on vypomáhali v prvej línii. 18. decembra minulého roka odišiel podľa manželky do nemocničnej pohotovostnej služby.

„Pamätám si, že bol piatok a test mal negatívny, no o štyri dni dostal zimnicu a potom to už išlo k horšiemu...“ prezradila na začiatku roka užialená Katarína, ktorá netvrdila, že sa isto nakazil práve v nemocnici, ale práve potom mala choroba prudký priebeh. Napokon skončil na pľúcnej ventilácii. Domov sa už nikdy nevrátil. „Pre mňa je to doteraz neuveriteľné. Neprijímam to a myslím si, že manžel sa stále vráti... Je to veľmi bolestivé pre moje dcéry, mojich rodičov i vnučku,“ netají strašnú bolesť, ktorá jej dodnes zviera srdce.