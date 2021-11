Aukcia unikátnej bankovky: Vydražia jednokorunáčku za 40-tisíc eur?

Na svete existuje jediný exemplár! Najvzácnejšia slovenská bankovka ide do dražby, no potenciálny majiteľ si musí pripraviť poriadny balík.

Hoci jej nominálna hodnota predstavuje iba korunu, vydražiť by sa mohla za vyše 40-tisíc! Bankovka pochádza z roku 1945, nikdy sa však nedostala do obehu. Súčasťou piatkovej aukcie, ktorá prebiehala on-line formou, bolo aj 900 ďalších položiek.

Pôvodným majiteľom vzácnej bankovky je niekdajší zamestnanec tlačiarne Neografia, ktorý nemal prístup k bankovke ako celku, ale zúčastnil sa na preprave rozrezaných kusov. Pri tejto príležitosti vyniesol päť častí, z ktorých si bankovku poskladal na pamiatku. Následne sa jednokorunáčka dostala do kolekcie významného bratislavského zberateľa, ktorý ju vlastnil od roku 1980.

Platidlo s nominálnou hodnotou jedna koruna pochádza pravdepodobne z roku 1945 a nikdy sa však nedostalo do obehu. „Kým sa skončila vojna a ceny začali rásť, papierová verzia stratila význam. V tom čase už existovala papierová päťkoruna, čo bola najnižšia postačujúca nominálna hodnota a korunáčka existovala ako minca,“ odhalil Aleš Kohout, spolumajiteľ aukčnej spoločnosti, ktorá tento vzácny exemplár draží pre svojho klienta.

Prekoná rekord?

Vyvolávacia cena sa začínala na necelých 4-tisíc eur, no výslednú sumu očakávajú oveľa vyššiu. Aukcia sa skončila až po uzávierke, no už počas dňa hovorili odhady o poriadnej výslednej pálke. „Vzhľadom na to, že ide o jediný známy kus, odhadujem, že sa cena môže vyšplhať nad 40-tisíc,“ dodal. Minulý rok napríklad spoločnosť vydražila päťtisíckorunáčku z roku 1919 za takmer 574-tisíc eur. Počas piatkovej aukcie budú k dispozícii aj ďalšie vzácne platidlá, ktoré boli v obehu na historickom území Slovenska, Čiech a Moravy od roku 1762 až po súčasnosť.

Raritná bankovka