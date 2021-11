USA nakupujú ešte neschválený liek od Pfizeru, s výrobcami rokuje aj Slovensko: Kedy k nám prídu lieky proti covidu?

Smrteľná rana covidu alebo len ďalšia slepá ulička? Už aj na Slovensku odborníci intenzívne diskutujú o nasadení nových nádejných liekov proti covidu od viacerých výrobcov.

Molnupiravir od Mercku a Paxlovid, ktorý vyvinula firma Pfizer, zatiaľ neprešli riadnym schvaľovacím procesom, a tak ešte nie je isté, kedy ich budeme mať k dispozícii. Viaceré štáty vrátane Slovenska však už intenzívne uvažujú o ich využití, prípadne si ich už priamo objednávajú. Čo si o potenciáli týchto prípravkov myslia experti? A kedy k nám lieky majú šancu prísť?

Nové lieky môžu byť nádejou napríklad pre tých, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať. „Pomôžu najmä ľuďom s nedostatočnou imunitou, v ich prípade vakcína funguje slabšie a sú ohrození napriek tomu, že sa dali zaočkovať,“ hovorí imunológ Vladimír Leksa. Samotný Paxlovid môže byť podľa neho takzvaným game-changerom, ktorý výrazne pomôže v boji proti pandémii.

Ďalší odborníci sú však opatrnejší a upozorňujú, že očkovanie bude naďalej nevyhnutné. „Ja osobne by som neodporúčal spoliehať sa len na tento liek,“ hovorí o Molnupiravire Peter Visolajský. Navyše, môže trvať niekoľko mesiacov, kým spomínané lieky budú k dispozícii. Zatiaľ ešte neprešli schvaľovaním v Európskej liekovej agentúre (EMA).

Pozor na nežiaduce účinky!

„Ministerstvo zdravotníctva môže uvedené lieky zabezpečiť prostredníctvom spoločného verejného obstarávania s Európskou komisiou, zároveň však ministerstvo rokuje aj s výrobcami o možnostiach včasnej dostupnosti liekov,“ informovala nás hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

S využitím nových liekov sú spojené aj riziká a nedostatky. „Pacientovi ich treba podať dostatočne včas, keď ešte nemusí mať závažné prejavy. To nie je vždy jednoduché, aby sa človek včas dostavil na test, dostal výsledok testu a stihol podanie lieku,“ hovorí Visolajský. Aj on uznáva, že výsledky štúdií nových liekov sú nádejné, no upozorňuje na riziká.

„Nie je to tak, že tu máme nejakú tabletku, ktorá je úplne bez nežiaducich účinkov, akých sa prehnane ľudia boja pri očkovaní. Každý liek má nežiaduce účinky,“ upozorňuje. Nevyhnutnosť skorej indikácie zdôrazňuje aj Leksa. „Oba lieky sa musia podávať od prvých dní ochorenia. Ťažké stavy, ktoré prichádzajú väčšinou až po niekoľkých dňoch a vyžadujú si hospitalizáciu, sú už spojené so sekundárnym zlyhávaním orgánov a systémovými zmenami, pri ktorých už ani tieto lieky veľmi nepomôžu,“ hovorí.



O akých liekoch sa hovorí

1.Molnupiravir

Stav: Posudzuje ho EMA, začal sa používať vo Veľkej Británii, uvažujú o tom ďalšie štáty.

Posudzuje ho EMA, začal sa používať vo Veľkej Británii, uvažujú o tom ďalšie štáty. Spôsob liečby: účinkuje priamo na vírusovú RNA

účinkuje priamo na vírusovú RNA Názor odborníka: Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia - Tento liek má zatiaľ nižšiu účinnosť ako vakcína a nemusí u každého človeka zabrať, hlavne ak liečba nenastane včas. Nateraz sa ukazuje, že je bezpečnejšie mať vytvorenú imunitu z očkovania

2. Paxlovid

Stav: Zatiaľ neschválený EMA, no viaceré krajiny sa už vopred pokúšajú zabezpečiť si ho.

Zatiaľ neschválený EMA, no viaceré krajiny sa už vopred pokúšajú zabezpečiť si ho. Spôsob liečby: proteázový inhibítor, účinkuje cez enzým

proteázový inhibítor, účinkuje cez enzým Názor odborníka Vladimír Leksa, imunológ - Predpokladám, že od januára by tieto lieky mohli byť schválené a prístupné aj u nás. Hneď, ako sa to bude dať, by sme mali nakúpiť dostatočné množstvo týchto liekov. Ja si myslím, že budú game-changermi.

Vakcína je suverénne najlacnejšie riešenie

Očkovanie proti covidu: približne 44 eur

Liečba Molnupiravirom: zhruba 620 eur

Liečba Paxlovidom: asi 470 eur

Náklady na hospitalizáciu covidového pacienta: môžu dosiahnuť viac ako 10 000 eur.

Aké lieky už používame

Na Slovensku sa už teraz používajú viaceré lieky proti covidu napriek tomu, že väčšina z nich zatiaľ nie je schválená EMA. Väčšina z nich funguje na báze monoklonálnych protilátok a má svojich kritikov, ktorí argumentujú najmä možnými vedľajšími účinkami a pomerne vysokou mierou rizikovosti.

Navyše, treba ich podávať len v najskoršom štádiu ochorenia, neskôr už nemajú veľký význam. Najčastejšie sa u nás používa kombinácia Casirivimabu s Imdevimabom, ktorá má podľa dostupných údajov viac ako 70-percentnú úspešnosť. Ďalším používaným liekom je Bamlanivimab, ten má však pri samostatnom podávaní oveľa nižšiu účinnosť.