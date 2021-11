Rakúsko zavádza najtvrdšie opatrenia na svete: Čo na to slovenskí odborníci? Krčméry naznačil, čo sa bude u nás diať!

Rakúsko sa k tomuto kroku odhodlalo ako prvé na svete! Naši susedia chcú zaviesť od februára 2022 povinné očkovanie proti koronavírusu. Odmietajú totiž čakať na piatu vlnu so založenými rukami. Navyše, od pondelka čaká Rakúšanov tvrdý lockdown, opatrenia sprísňujú už aj Maďari.

Čo na tieto revolučné kroky hovoria naši odborníci a politické špičky?! Rekordné prírastky, kolabujúce nemocnice. Rakúsko patrí spolu so Slovinskom a Slovenskom podľa počtu nových nakazených koronavírusom za sedem dní k najhorším na svete. Naši susedia sa však odhodlali k radikálnemu kroku, od pondelka tam bude platiť tvrdý lockdown. Ten mali v Rakúsku pôvodne zaviesť len v najviac postihnutých štátoch, ako sú Horné Rakúsko a Salzbursko. Napokon sa však bude týkať celej krajiny.

„Máme veľmi malý priestor na manévrovanie,“ varoval guvernér Horného Rakúska Thomas Stelzer. Lockdown bude platiť predbežne 10 až 20 dní a skončiť by sa mal 13. decembra. To však len v prípade, že situácia sa v krajine v súvislosti s koronavírusom zlepší. Zavreté budú reštaurácie, zrušené sú kultúrne podujatia. Ľudia sa dostanú len do práce, školy či k lekárovi. Miera zaočkovanosti v Rakúsku patrí k najnižším spomedzi krajín západnej Európy - plne očkovaných je tam okolo 66 percent populácie.

Nesporne ešte väčšou novinkou je povinné očkovanie od februára budúceho roka.„Lockdown zlomí štvrtú vlnu. Cesta von z piatej vlny je očkovanie, očkovanie, očkovanie,“ povedal minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein. V tejto súvislosti začínajú Rakúšania pripravovať legislatívu.

Zároveň dochádza k očkovacej ofenzíve. Tretia dávka vektorových vakcín sa odporúča už od 4. mesiaca. Pri mRNA vakcínach je tretia aplikácia vakcíny možná od 4. mesiaca. Navyše, Green Pass by mal platiť najneskôr od februára len sedem mesiacov. V tejto súvislosti sa majú sprísniť kontroly zo strany polície a zvýšiť tresty za priestupky. Všetky opatrenia podporujú vládne strany ÖVP a Zelení, ako aj SPÖ.



Na poplach bije aj Orbán

„Ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, sú v ohrození života,“ varoval v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Maďarsko bolo doteraz krajinou, kde sa sprísnenie opatrení presadzovalo len ťažko. Oddnes tam už aj v exteriéri bude povinné rúško. Podľa jeho slov aj tí, čo odmietajú vakcínu, prídu na to, že buď sa zaočkujú, alebo zomrú.

„Počty infikovaných budú stúpať, vírus môže nakaziť každého. Nie je však jedno, s akými následkami,“ zdôraznil Orbán s poznámkou, že piata vlna pandémie nebude vtedy, ak sa každý zaočkuje. Premiér pripustil, že v decembri už bude možné s povolením rodičov očkovať aj deti vo veku od piatich do 12 rokov. Aktuálne sa musia dať zaočkovať aj všetci príslušníci maďarskej armády.



U nás nie je politická vôľa

U nás je schopnosť dohodnúť sa na razatnejších opatreniach zatiaľ na bode nula. Proti povinnému očkovaniu je väčšina koalície. Ani prijaté opatrenia, ktoré už mali vstúpiť do platnosti, nebude také jednoduché aplikovať. „Povinný OTP režim na pracovisku nebude platiť od pondelka, ale až niekedy neskôr,“ potvrdil Úrad verejného zdravotníctva s tým, že k tomu stále prebiehajú medzirezortné rokovania.

Na zadné sa totiž stavajú aj zamestnávatelia. „Testovanie zamestnancov dvakrát do týždňa vo veľkých firmách s nepretržitou prevádzkou nie je reálne,“ uvádza sa v stanovisku zamestnávateľského Klubu 500. Nateraz sa hovorí o posunutí tohto opatrenia o týždeň, môže to však trvať aj dlhšie.





Nové opatrenia v Rakúsku:

Od pondelka sa všade vyžaduje maska.

Školy a škôlky zostávajú otvorené.

Zákaz vstupu do krajiny za účelom turistiky.

Všeobecné povinné očkovanie od februára

tretia očkovacia dávka je možná po štyroch mesiacoch

Green Pass od februára platný len 7 mesiacov

Opustiť domov sa bude dať iba na: