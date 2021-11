Zmeny v slovenských väzniciach? Na stole je téma o monitorovaní vitálnych funkcií osôb

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) kontinuálne pokračuje vo vzdelávaní, aby predchádzal samovraždám obvinených a odsúdených.

Každú túto osobu po novom vníma ako potenciálne rizikovú, do budúcnosti plánuje monitorovať vitálne funkcie obvinených a odsúdených technickými zariadeniami. Odporučila to komisia, ktorú v tejto súvislosti zriadilo Ministerstvo spravodlivosti SR.

"V pôvodnom systéme sme na základe kritérií vyhľadávali osoby, ktoré boli rizikové. Teraz sme to zmenili tak, že každý, kto nastúpi do výkonu väzby alebo trestu, prejde úvodným rozhovorom, kde je každý potenciálne rizikový, kým sa nepreukáže, že nie je," informovala v piatok v zariadení ZVJS v Omšení klinická psychologička Martina Bečková.

V nadväznosti na to podľa nej budú potrebovať zvýšiť kapacity psychiatrov, klinických psychológov, ktorí zhodnotia úvodný rozhovor a erudovane rozhodnú o ďalšom postupe. "Takisto by sme radi do budúcnosti humanizovali detekovanie týchto ľudí v riziku nejakými technickými zariadeniami, ktoré budú monitorovať ich vitálne funkcie, aby v prípade, že riziko neodhadneme správne, sme mohli včas zasiahnuť," ozrejmila.

Ďalším opatrením, ktorý chce rezort spravodlivosti zaviesť, je kamerový systém v chodbách v uzavretých ústavoch, rovnako i na uniformách príslušníkov zboru. "To, že by bolo dobré mať kamerový systém vo všetkých ústavoch a na modernej úrovni, vieme. Súvisí to aj s bezpečnosťou, ale i s vyhodnotením akýchkoľvek udalostí," uviedla ďalej ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Rezort k tomu podľa nej pripravil i osobitný návrh, ktorý sa vyhodnocuje v rámci pripomienkového konania a diskutuje o ňom s Útvarom hodnoty za peniaze, aby mal finančné i technické riešenie a vedel ho zrealizovať. "Čo sa týka biosenzorov, ide o projekt, ktorý sa realizuje a v rámci neho sú i prostriedky. Chceli by sme to v najbližšom období zrealizovať," doplnila.

Zbor zintenzívnil prácu s obvinenými a odsúdenými, viac ľudí "prepadlo" do jednotlivých rizikových kategórií, priblížil generálny riaditeľ ZVJS Róbert Mudronček. "Je otázne, aj prišla komisia k záveru, že keď dáme človeka do pozorovania, v noci môže dochádzať k narušeniu spánku, čo môže viesť k dekompenzácii klienta. Preto komisia prichádza s návrhom na to, aby sme v rámci väzenstva napojili indikátory životných funkcií, ako sú snímače tepu. To máme rozpracované v projekte optimalizácie riadenia procesov v zbore, kde výsledky a výstupy budú až v roku 2023," dodal Mudronček.