Robert Fico pení: Kauzu pytliackej chaty neplánuje nechať tak, slová o sprisahaní

Smer-SD urobí v súvislosti s kauzou pytliackej chaty všetko preto, aby sa vyšetrovateľ a prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí nahrávky posunuli médiám, zodpovedali za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

Vyhlásil to predseda strany Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Vzhľadom na rozhodnutie krajského prokurátora v Nitre o zrušení trestného stíhania vo veci pytliactva z dôvodu nezákonnosti dodal, že všetko v tejto kauze bolo od začiatku protizákonné.

"Išlo o jednoznačné politické sprisahanie proti Smeru-SD, na ktorom sa zúčastnili vyšetrovateľ, prokurátori špeciálnej prokuratúry a tí novinári, ktorí vedome prevzali nahrávky a použili ich v politickom súboji proti strane Smer-SD," uviedol Fico. Pýta sa, či je to náhoda, zanedbanie povinnosti vyšetrovateľa alebo úmysel. Kritizoval, že nahrávky sa nedostali k dozorovému prokurátorovi ani sudcovi, ale na ÚŠP a do médií. Tvrdí, že šlo o pripravovanú úmyselnú akciu.

Upozornil na riziko do budúcna v prípade, že sa bude zneužívanie práva v boji proti politickým oponentom tolerovať či ignorovať. "Nemôžeme nechať niektoré veci len tak, nevšímať si ich. Pre mňa osobne nemá žiadny význam naháňať sa po civilných súdoch s nejakými žalobami na ochranu osobnosti, to nefunguje, sú to roky súdenia sa s veľkými výdavkami. Ale vynaložíme všetko úsilie, budeme mimoriadne iniciatívni smerom k orgánom činným v trestnom konaní v podobe legálnych podaní," doplnil s tým, že tieto veci nemôžu nechať bez potrestania a že verejnosť by sa mala dozvedieť, ako to celé bolo.

Exminister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru-SD v súvislosti s kauzou apeloval aj na Slovenskú advokátsku komoru (SAK). Vyzval ju, aby sa postavila za svojich advokátov, ktorých polícia odpočúva "len preto, aby prekazila kvalitnú obhajobu vymyslených obvinení, ktoré ich klienti majú". Považuje za nevyhnutné, aby SAK zaujala jasné stanovisko a poskytla advokátom lepšiu ochranu.