Mama známeho rapera bola dlhé roky tvárou televízneho spravodajstva: K písaniu ju inšpiroval syn

Patria k najväčším profesionálom televízneho spravodajstva.

Známe tváre Hlavnej redakcie Televíznych novín Československej televízie si pamätá vari už len staršia generácia divákov. Tí mladší ich, pochopiteľne, nemali možnosť poznať, no treba pripomenúť, že išlo o skutočných profesionálov za kamerou, pred kamerou, či so zvukárskou brašnou na pleci. Dnes sa mnohí z nich venujú rôznym koníčkom, mnohé prerástli do vážneho umenia, ktoré oceňujú aj v zahraničí. Veď posúďte sami.





Eva Dušičková (67)

Do HRTN prišla v roku 1977. Moderovala Aktuality, relácie Kredit a Zoči-voči. Neskôr pripravovala pre Slovenskú televíziu relácie z externého prostredia – napr. Separé, Ekologický magazín, Enviro, Zelená šanca, Slovensko 2000, Slovensko a vidiek, Vieme, čo jeme, Euromonitor... „V spravodajskej redakcii som strávila 22 rokov a pracovala som ako redaktorka, reportérka a moderátorka. Môj sen sa mi splnil - celý svoj profesionálny život som písala – správy, reportáže, scenáre, moderátorské texty. K napísaniu a vydaniu prvej knižky ma inšpiroval môj syn Michal, známy ako raper Majk Spirit. Bol to jeho životný príbeh, ktorý si istým spôsobom vyžiadali jeho fanúšikovia,“ vraví pani Eva, ktorá má na konte aj ďalšiu knižku Spiritovky či knihu poviedok Zimomriavky. „V súčasnosti však mám novú lásku, vnučku Ariu, a tak bude moja nová knižka asi napísaná pre ňu.“

