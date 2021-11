Minulý rok prepadli tisíce žiakov! Zarážajúce dôvody: Ministerstvo sa rozhodlo konať

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR komunikuje so 194 základnými školami, kde opakuje ročník viac ako 25 percent žiakov.

Štátna tajomníčka rezortu školstva Svetla Síthová uviedla, že rezort v tejto veci realizoval telefonický prieskum, ktorý bol zameraný na dôvody, prečo žiaci opakovali ročník, či na zloženie detí, ktoré prepadli.

"Zároveň bolo pre nás dôležité, akú formu podpory školy žiakom poskytujú v tomto školskom roku a čo školy potrebujú od nás ako od ministerstva školstva," priblížila Síthová. Poukázala na to, že so školami komunikujú aj najďalej.

Najčastejším dôvodom prepadávania podľa štátnej tajomníčky bolo, že žiaci nechodili do školy. Druhým najčastejším dôvodom bola zo strany škôl uvádzaná nespolupráca zo strany rodiny. Ako uviedla Síthová, v prípade záškoláctva už komunikujú s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, aby tento problém vyriešili. "So školami komunikujeme naďalej a budú vytvorené metodické podporné webináre, ale aj sled komunikačných stretnutí v online formáte, kde budeme so školami komunikovať o tom, aká forma podpory je pre nich efektívna," priblížila Síthová. Ku koncu školského roka bude pre školy vytvorený dotazník, kde sa bude identifikovať, ktoré z podporných opatrení boli najefektívnejšie.

V školskom roku, v ktorom rezort školstva odporúčal eliminovať prepadávanie, opakovalo ročník necelých 3 000 detí. V predchádzajúcom školskom roku 2020/2021 to bolo podľa slov Síthovej necelých 12 000 žiakov. "Keď sa to vezme dokopy, tak je to okolo 15 000 žiakov, ktorí opakovali ročník. Štandardne v bežnom školskom roku nám opakuje ročník 10 000 - 11 000 žiakov, čo znamená, že keď si to spriemerujeme, tak je to menej na jeden školský rok. Napriek tomu je to číslo, ktoré my z rezortu školstva nemôžeme akceptovať," povedala štátna tajomníčka rezortu školstva.

Najviac žiakov podľa nej prepadávalo v lokalitách na východnom Slovensku – ide najmä o Prešovský a Košický kraj. Poznamenala, že zaznamenali aj školy, kde prepadávala väčšina žiakov v rámci jedného ročníka, išlo o dve školy. "Práve na týchto školách prebieha činnosť Štátnej školskej inšpekcie," dodala.