Čomu sa venujú bývalé hviezdy televízneho spravodajstva? Umenie, ktoré oceňujú aj v zahraničí

Patria k najväčším profesionálom televízneho spravodajstva.

Známe tváre Hlavnej redakcie Televíznych novín Československej televízie si pamätá vari už len staršia generácia divákov. Tí mladší ich, pochopiteľne, nemali možnosť poznať, no treba pripomenúť, že išlo o skutočných profesionálov za kamerou, pred kamerou, či so zvukárskou brašnou na pleci. Dnes sa mnohí z nich venujú rôznym koníčkom, mnohé prerástli do vážneho umenia, ktoré oceňujú aj v zahraničí. Veď posúďte sami.

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

František Kutlík (66)

V HRTN pracoval od roku 1981 najprv ako redaktor domáceho spravodajstva, neskôr ako moderátor hlavnej spravodajskej federálnej relácie Televíznych novín, ktorá sa vysielala z Prahy, a súčasne na slovenskom okruhu moderoval spravodajsko-diskusnú reláciu Aktuality. Neskôr moderoval federálne vysielanú reláciu 24 hodín vo svete. Z televízie odišiel v roku 1991. Venoval sa podnikaniu a neskôr čiastočne nadviazal na svoju pôvodnú profesiu právnika. Po účinnosti zákona o mediácii sa od roku 2004 začal venovať alternatívnym riešeniam sporov, predovšetkým mediácii. V oblasti interkultúrnej mediácie pracuje pre Radu Európy v Štrasburgu, Arbitrážnu komoru v Miláne, Svetové mediačné fórum. V roku 2008 založil Mediačné centrum STV, neskôr tiež Mediačnú kanceláriu pri Magistráte hl. m. SR Bratislavy. Aktuálne sa aktívne venuje mediácii. A čo práca mediátora obnáša? „Ide o mimosúdne riešenie sporov za účasti tretej osoby – mediátora, ktorý spor nerieši, ale pomáha stranám riešiť ho. Mediátor nevystupuje ako rozhodovacia autorita v zmysle ty máš pravdu, ty nemáš pravdu! Základným mottom mediácie je princíp win-win. Všetci účastníci musia odchádzať ako víťazi,“ vysvetľuje.

Štefan Jančík (72)

Počas pôsobenia v HRTN ho bolo vídať s kamerovou brašnou a statívom na pleci. Presadiť sa vo vtedajšej silnej zostave kameramanov zvučných mien, ako boli Ján Kohút, Viliam Ptáček, Vojtech Baltay či Jozef Tůma, odchovaných v slovenskom filme, bolo síce ťažké, ale akosi podvedome cítil, že všetko chce svoj čas. Tak, ako keď maliar maľuje výtvarné dielo a chce ho doviesť k dokonalosti, aj on cibril svoje kameramanské videnie. A oplatilo sa. Prepracoval sa z asistenta kamery na skvelého kameramana HRTN a vydržalo mu to až do dôchodku. Dnes je uznávaným výtvarníkom, jeho nádherné abstraktné kompozície lahodia oku, tak ako kedysi jeho kamerové zábery televíznemu divákovi. Pracuje technikou akrylu, využíva pastel, koláž... Nesporný talent Štefana Jančíka si všimli aj v zahraničí, pred časom získal v Taliansku ocenenie za svoje umelecké diela. „V Taliansku som vystavoval dvakrát, na Slovensku trikrát, z toho jedna bola autorská výstava, jedna spoločná výstava v českých v Prachaticiach. Teší ma aj spoločná putovná výstava slovenských výtvarníkov na Ukrajine. Táto výstava tam trvá už druhý rok a začínala sa v Kyjeve v Pečerskej lavre.“

Ivan Paška (77)

V televízii odpracoval 29 rokov, najskôr ako asistent kamery, potom bol kameramanom, redaktorom a zahraničným spravodajcom v Bulharsku. Dva roky robil poradcu pre médiá prezidentovi Zväzu priemyslu SR, následne až do odchodu na dôchodok pracoval v Národnej banke Slovenska. Bol jej prvým hovorcom, neskôr vedúcim tlačového oddelenia. V NBS sa podieľal na realizácii dôležitých projektov, akými bol vznik novej slovenskej meny, ozdravovanie komerčných bánk a prípravy na vstup SR do Európskej únie a do eurozóny. „Objektom dnes už mojich niekoľkých fotoaparátov je najmä rodina, príroda. Ako dôchodca som tri roky fotil pre jeden golfový klub, pre Maticu slovenskú som urobil niekoľko sto fotografií a nakrútil som vyše päťdesiatich krátkych videofilmov. A v časoch komunálnych volebných kampaní si jej priebeh v našej obci bezo mňa ako fotografa vie predstaviť len málokto,“ vymenúva Paška.