Policajti zachránili život Trnavčanovi: Bez ich pomoci by do pár sekúnd vykrvácal

Trnavskí policajti Peter Benkovský a Matúš Martinka zachránili život 47-ročnému Trnavčanovi, ktorého našli v byte v bezvedomí a v kritickom stave.

O podrobnostiach informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti. „Situácia bola natoľko vážna, že si vyžadovala okamžitý zásah hliadky. Bez pomoci policajtov by muž do pár sekúnd vykrvácal. Do poslednej chvíle pomáhali privolaným záchranárom, ktorí muža v ohrození života a v umelom spánku previezli do nemocnice," uviedla polícia.

Na mieste udalosti sa nachádzala aj mladá žena, ktorá bola z celej situácie v šoku. „Policajti jej poskytli posttraumatickú intervenciu, snažili sa ju hlavne upokojiť," dodala polícia s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu nebudú zverejňovať bližšie okolnosti záchrannej akcie.