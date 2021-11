Arriva hľadá riešenie nedostatku zamestnancov: Priláka vodičov 4-tis. príspevkom?

Našli riešenie? Po chaotickom nástupe dostal autobusový prepravca Arriva od župana Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu deväť dní na to, aby vyriešil kritickú situáciu s nedostatkom vodičov a s tým spojenými výpadkami spojov.

Situácia je po necelom týždni vážna a dopravca preto prichádza so skutočne atraktívnym bonusom. Noví vodiči, ktorí do Arrivy nastúpia, si tak už v prvý deň môžu pripísať na účet náborový príspevok štyritisíc eur.

Hneď prvý deň nástupu Arrivy sprevádzal chaos. Spoločnosť nemala dosť vodičov, vypadlo 30 percent spojov, autobusy meškali a doprava kolabovala. Keďže situácia bola naozaj vážna, BSK absolvoval od pondelka niekoľko rokovaní s dopravcom. Župan bol spolu s kolegami pozrieť technologickú prevádzku pre nové autobusy. Kontrolovali kvalitu zázemia pre vodičov a zamestnancov v Bratislave aj Malackách.

„Hovorili sme s vodičmi, ktorí práve oddychovali, väčšina z nich prešla do Arrivy od bývalého dopravcu. Ich nové pracovné podmienky sú veľmi dobré,“ skonštatoval Droba. Podľa župana Arriva eviduje celkovo 70 nových záujemcov a vo štvrtok pribudlo ďalších 20. So záujemcami ide bezodkladne rokovať o podmienkach čo najskoršieho nástupu. „Keďže aktuálne chýba asi 100 vodičov, toto by pomohlo zásadne vyriešiť situáciu v kraji,“ podotkol Droba.

Arriva zazmluvňuje aj súkromných dopravcov, ktorí majú v súčasnej pandemickej situácii menej roboty. Vyjadril sa aj na adresu tých vodičov, ktorí ešte váhajú a veria na zázraky. „Župa nemá možnosť návratu k pôvodnému dopravcovi a neurobí to. Cesta nazad nie je možná. Ak chcete naďalej jazdiť za slušných pracovných podmienok pre kraj, vaša šanca je teraz. O mesiac už budú tieto miesta obsadené,“ uzavrel župan.

Apel na vodičov

Dopravca sa ohradil voči nepravdivým tvrdeniam zástupcov pôvodného dopravcu týkajúcich sa vzniku odborovej organizácie a pracovných podmienok. „Zástupcovia OZ KOVO predložili na stretnutí 17 požiadaviek a otázok. Arriva na stretnutí jasne deklarovala podporu vzniku odborovej organizácie a uzatvorenia kolektívnej zmluvy. Všetky požiadavky sme zohľadnili a otázky zodpovedali. Napokon, ani vedenie OZ KOVO žiadny rozdiel v platových a pracovných podmienkach nekonštatovalo a odporučilo zamestnancom uzavretie zmlúv s našou spoločnosťou,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku.

Podľa Ivana kľúčové požiadavky vodičov a odborárov nielen naplnili, ale v oblasti platových podmienok aj výrazne zlepšili. „Na základe rozhodnutia vedenia BSK navyše vodičom garantujeme 5-percentné navyšovanie platu každý rok počas najbližších 10 rokov. Našu časť dohody sme splnili. Apelujeme na vodičov, aby sa vrátili za volanty a nenechali ďalej cestujúcich v BSK čakať, veď práca vodiča autobusu je aj poslaním,“ uzavrel László Ivan.

Čo ponúka Arriva