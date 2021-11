Slovensko má opäť nový COVID automat: Veľký prehľad opatrení, ktoré budú platiť v jednotlivých okresoch

Máme opäť nové pravidlá! Vláda včera schválila novú podobu COVID automatu.

Od pondelka čaká nezaočkovaných tvrdý lockdown! Napriek výhradám členov strany Sloboda a Solidarita, ktorí na vláde žiadali viac slobody pre zaočkovaných, sa opatrenia neuvoľnili. Naopak. Obmedzenia zasiahnu aj zaočkované osoby. Situácia je taká zlá, že od humanitárnej krízy nás oddeľuje iba niekoľko desiatok hospitalizácií. Na čom sa zhodla vláda a aké opatrenia budú v nasledujúcich týždňoch platiť?

Napriek zlej situácii si však očkovaní a tí, ktorí COVID-19 prekonali, budú môcť užiť omnoho viac slobody. Nový COVID automat sprísňuje pravidlá a k režimom, ktoré sme doposiaľ poznali, pribudol režim OP, teda režim pre očkovaných a prekonaných. Do tejto skupiny budú patriť aj deti do 2 rokov a deti od 2 do 12 rokov, ktoré majú negatívny PCR a LAMP test nie starší ako 72 hodín, či antigénový test nie starší ako 48 hodín.

Výnimku budú mať deti do 12 rokov, ktoré majú potvrdenie o pozitivite, resp. prekonaní COVID-19 od pediatra. Výhrady strany Sloboda a Solidarita, ktorá žiadala viac slobody pre zaočkovaných, tak platiť nebudú. Opatrenia by mali platiť nasledujúce tri týždne s tým, že ak sa situácia zhorší, vláda príjme ešte tvrdšie pravidlá.

Červený okres

Rúško

Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m

Zamestnanie

V režime OTP

Školy

Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti; prezenčne s obmedzením: VŠ do 20 osôb alebo do 40 osôb s OTP alebo 120 osôb plne očkovaných; internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP

Hromadné podujatia

OP: Maximálne 200 osôb + povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení;

OTP: Max. 6 osôb;

ZÁKLAD: Zakázané

Svadby a kary

OP: Maximálne 20 osôb + povinný zoznam účastníkov;

OTP: Zakázané

Bohoslužby

OP: Maximálne 200 osôb + povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení;

OTP: Max. 6 osôb;

ZÁKLAD: Individuálna pastoračná činnosť

Fitnes

OP: Max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osobu + povinný zoznam návštevníkov;

OTP: Zakázané;

ZÁKLAD: Zakázané

Obchody a služby

OP: Max 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu;

ZÁKLAD / OTP: Iba esenciálne obchody, max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu

Nákupné centrá

Otvorené pre OP

Reštaurácie

OP: V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení;

OTP: Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz);

ZÁKLAD: Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)