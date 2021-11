Takto bude od pondelka fungovať lockdown pre neočkovaných: Hygienici zverejnili podrobné zmeny

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vydal dve nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú vo štvrtok schválila vláda SR.

Vyhlášky zverejnené vo Vestníku vlády SR budú účinné od pondelka 22. novembra a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.

Z vyhlášok vyplýva, že režim kompletne zaočkovaní sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy OP, OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) a základ (všetci bez ohľadu na imunitný status).

Ďalšou zmenou je, že prevádzky okrem esenciálnych obchodov sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené. V bordových a čiernych okresoch musia mať neesenciálne prevádzky a služby obmedzené otváracie/prevádzkové hodiny od 5.00 do 22.00 h. V prípade červených až čiernych okresov môžu mať neesenciálne prevádzky otvorené len v režime OP. Za esenciálne obchody a služby sa podľa vyhlášky považujú napríklad predajne potravín, drogérie, tlačovín a novín, ale aj knižnice či čerpacie stanice.

V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šiestich osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.

Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP rozumie osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky. Ide aj o osobu najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky či o osobu najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky. Platí to aj pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom, deti do 12 rokov po prekonaní ochorenia COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra. Ide aj o osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkované jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia, deti do dvoch rokov veku a deti od dvoch do 12 rokov a dva mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).

Vláda zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných, oznámil vo štvrtok premiér. Nový COVID automat podľa jeho slov výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných v červenej, bordovej a čiernej farbe, teda momentálne vo všetkých okresoch.