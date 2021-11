Útla blondínka Lea je veľkým talentom bojových športov: Z tanečnice majsterka Európy v kickboxe!

Je krásna a talentovaná, ešte pred pár rokmi pritom jej možná kariéra naberala úplne iný smer.

Na mladučkú Leu (16) z Trenčína by zrejme mnoho ľudí tipovalo, že je modelka. Ona však holduje športu – a to mimoriadne tvrdému, v ktorom je špičkou. Už pár dní sa totiž hrdí titulom majsterky Európy v kickboxe v kategórii K1 mladších junioriek do 48 kg. Ten si priviezla z Čiernej Hory. Životný úspech chce dotiahnuť na ešte vyššiu úroveň, o týždeň bude totiž bojovať o titul majsterky sveta v Thajsku.

Lea (16) je tínedžerka, ktorá už vo svojom mladom veku vie, že jej životnou láskou je ring. „Ja som vlastne do svojich 11 rokov tancovala moderné tance. Jedného dňa som si však povedala, že ma to už nijako nenapĺňa a chcem vyskúšať niečo iné. Videla som, aký je kickbox skvelý, a tak som si to chcela vyskúšať. Moji rodičia boli najskôr proti tomu, nepáčilo sa im to,“ priznáva sympatická dievčina. Dnes ju však rodičia plne podporujú a sú na ňu veľmi pyšní.

Zlato po 10 rokoch

Lea sa za štyri roky driny vypracovala aj na najtvrdšiu disciplínu, ktorú predviedla len pred pár dňami v Čiernej Hore. Tam štartovala v najtvrdšej disciplíne K1 mladších junioriek do 48 kg. Na šampionáte dokázala vyhrať oba svoje zápasy, najskôr v semifinále porazila srbskú reprezentantku a vo finále ruskú, vďaka čomu získala majstrovský titul. Slovensko získalo zlato v disciplíne K1 z juniorského európskeho šampionátu po dlhých 10 rokoch.

„Toto sa ešte nikomu nepodarilo. Leu vidím ako jeden z najväčších talentov na Slovensku, čo sa týka bojových športov. Je strašne poctivá a disciplinovaná, čo sa jej teraz vrátilo v podobe zlata,“ teší sa z jej úspechov tréner Tomáš Tadlánek. Ten vraví, že útla blondínka je neskutočná bojovníčka.

„Je najlepšia v K1. Je to veľmi poctivé dievča, ktoré makalo a teraz sa mu to vrátilo. Veľmi veľa na sebe maká, vstáva ráno o piatej, aby mohla ísť pred školou na tréning, a poobede ide na tréning znovu. Je vynikajúca aj v škole a aj v bojových športoch. Je táka dobrá, že práve ona by mala byť majsterkou sveta,“ dodáva pyšne.

Leine úspechy:

2021 - juniorská majsterka Európy WAKO v K1

2021 - dvakrát juniorská majsterka Slovenska v muay thai

2020, 2021 - dvakrát seniorská majsterka Slovenska v K1