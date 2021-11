Fico k zrušeniu stíhania vo veci pytliactva: Uniknuté videá boli na politickú objednávku

Únik medializovaných nahrávok z poľovníckej chaty, na ktorej sú zachytení predstavitelia Smeru – sociálna demokracia (Smer-SD), bola politická objednávka s cieľom uškodiť strane a jej predsedovi Robertovi Ficovi.

Na tlačovej besede Smeru-SD to dnes vyhlásil samotný Fico. Reagoval tak za rozhodnutie krajskej prokuratúry v Nitre, ktorá zrušila trestné stíhanie vo veci pytliactva. V súvislosti s tým došlo v októbri k úniku videí do médií, na ktorých sú zachytení na poľovníckej chate Fico a člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák s advokátmi obvineného exprezidenta polície či s oligarchom Miroslavom Bödörom.

„Keby sme my boli vo vláde, tak by pravdepodobne musel odstúpiť prezident policajného zboru, minister vnútra, a špeciálny prokurátor,“ povedal Fico. Podľa neho vyšetrovateľ, ktorý to celé „spískal“, doteraz neodovzdal dozorovému prokurátorovi na krajskej prokuratúre prepisy nahrávok, rovno s tým išiel za špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom a ten to „hodil médiám“. Predseda Smeru-SD uviedol, že sa nebude nikomu vyhrážať, ale na pár vyšetrovateľov a prokurátorov sa bude musieť aplikovať paragraf o zneužívaní právomoci verejného činiteľa a na niektorých sudcov sa bude sa musieť aplikovať paragraf ohýbania práva.