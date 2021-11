Odborári sa obávajú spolitizovania inšpekcie práce: V čom vidia zásadný problém

Ak bude riaditeľa inšpektorátu práce menovať bez výberového konania a odvolávať bez uvedenia dôvodov minister práce a sociálnych vecí, vytvorí sa tým funkcia s čisto politickou nomináciou.

V zásadnej pripomienke k návrhu novely zákona o inšpekcii práce na to upozorňuje Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ).

„Prijatím navrhovaného znenia by sa hrubo spolitizoval úrad štátnej správy na krajskej úrovni s priamy dôsledkom poklesu odbornosti štátnej správy. Ide o vytváranie ďalších trafík pre politických nominantov bez vzdelania," tvrdia odborári. Upozorňujú na to, že v súčasnosti riadi inšpektorát práce hlavný inšpektor práce s podmienkou odbornej praxe inšpektora práce najmenej päť rokov. Inšpektorom práce môže byť len štátny zamestnanec s minimálne ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý absolvoval teoretickú a praktickú odbornú prípravu a získal osobitné kvalifikačné predpoklady úspešným vykonaním odbornej skúšky. „Navrhované znenie zákona umožňuje vymenovať na miesto riaditeľa štátneho úradu s krajskou pôsobnosťou akúkoľvek osobu bez vzdelania a kvalifikačných predpokladov, u ktorej by sa vyžadovala len bližšie nešpecifikovaná prax," varuje KOZ.

Od januára 2023 by sa mala zefektívniť činnosť inšpektorátov práce. Zo zákona sa má totiž vypustiť podmienka odbornej spôsobilosti hlavného inšpektora práce a dĺžka odbornej praxe, pričom výber vhodných kandidátov sa bude zameriavať na ich manažérske schopnosti. Hlavného inšpektora práce má nahradiť manažérska funkcia riaditeľa inšpektorátu práce. Pozícia vedúceho zamestnanca inšpektorátu práce si totiž podľa rezortu práce vyžaduje nielen odborné, ale predovšetkým dobré manažérske zručnosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o inšpekcii práce, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo koncom októbra do pripomienkového konania.

Novelou zákona sa má zadefinovať moment zistenia porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania, ktorým bude deň ukončenia výkonu inšpekcie práce. Upraviť sa má aj moment zápisu do centrálne verejne prístupného zoznamu fyzických a právnických osôb, u ktorých sa zistilo porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. „Po novom sa bude údaj o dátume zistenia porušenia u týchto subjektov zapisovať do zoznamu bezodkladne po ukončení výkonu inšpekcie práce, teda hneď, ako je to technický možné, a údaj o právoplatnom postihu sa bude zapisovať bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia," uviedlo ministerstvo práce.