Matovič predstavil 3. časť reformy: Zlá správa pre malé firmy?!

Predstavil tretiu časť daňovo-odvodovej reformy! Minister financií Igor Matovič (47) navrhuje, aby sa daň z príjmu pre právnické osoby znížila z 21 na 19 percent. Podnikatelia by mohli tiež mať flexibilné odpisy majetku na produktívne investície. Odborníci hovoria o tom, komu sa po týchto zmenách pohorší.

Minister financií Igor Matovič chce pre firmy nižšiu daň z príjmov. Tá sa má znížiť z dnešných 21 % na 19 %. Spoločnosti majú na tom podľa jeho prepočtu ušetriť 273 miliónov eur. „Chceme, aby sa podnikateľom ľahšie dýchalo a aby mohli tie usporené prostriedky investovať viac do svojho podnikania,“ priblížil Matovič.

Opatrenia pre firmy majú stáť dokopy pol miliardy eur. Majú ich zaplatiť banky, ale aj oligopoly a monopoly. Matovič nepovedal, ako presne by nové dane vyzerali a koho presne by sa týkali. Povedal, že s bankami sa ešte nestretol a o zmenách s nimi nerokoval, no má to v pláne. „Dúfam, že sa bude viesť v džentlmenskom duchu a dohodneme sa na tom.“

Od bánk chce získať asi 100 miliónov navyše, druhú polovicu od monopolov a oligopolov. Prostriedky financovania majú plynúť aj prostredníctvom zavedenia e-faktúry. „Je to niečo podobné, ako dnes máme eKasu,“ dodal s tým, že Maďarsku to pomohlo eliminovať podvody. Zdroje financovania predstavených zmien plánuje minister financií nájsť vo zvýšenej dani z dividend zo 7 na 9 percent. To by malo priniesť 26 miliónov eur.

Matovič zatiaľ o svojich reformných krokoch presvedčil stranu Sme rodina a Za ľudí. Otázne je, ako sa k nim postaví strana SaS. Stretnutie Matoviča so Sulíkom na tému reformy by sa malo uskutočniť v piatok, keď je avizované aj predstavenie tzv. reštauračného balíka zmien a úpravy pri dani z príjmu pre SZČO.