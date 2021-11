Václav získal 10 000 € od Nového Času: Výhru odložím svojim deťom

Extrémna radosť! V narodeninovej hre Nového Času - Už 30 rokov s Vami!, sme spoznali prvého výhercu 10 000 eur. Václav Hnát (46) z Radvane nad Laborcom (okr. Medzilaborce) sa v pondelok 15. novembra stal šťastlivcom, ktorého sme vylosovali v prvom kole. Aké má plány s poriadnym balíkom?

Obrovskú radosť zažíva Václav z Radvane nad Laborcom, ktorý sa o svojej výhre dozvedel, keď bol v práci. „Ešte nikdy v živote som nič nevyhral. Občas sa pritom do nejakých súťaží zapájam, lenže šťastie sa na mňa až doteraz neusmialo. Keď mi oznámili, že som od Nového Času dostal desaťtisíc eur, skoro som stratil reč. V dnešnej dobe ide o veľkú pomoc,“ opísal veľkú radosť Václav, ktorý má v Medzilaborciach autoškolu.

A ako peniaze využije? „Časť investujem do domu a zvyšok odložím deťom, hodí sa to na školu alebo na niečo iné,“ doplnil s tým, že manželke o výhre ešte nepovedal a bude to prekvapenie. Ak chcete vyhrať aj vy, stačí, ak sa budete držať týchto jednoduchých pravidiel. Čitatelia sa môžu zapojiť do hry zaslaním platného hesla pre dané kolo prostredníctvom SMS.

Platné heslo je uverejňované v každom vydaní denníka Nový Čas a Nový Čas Nedeľa. Každé kolo má platné jedno heslo. Zaslaním SMS s platným heslom sa čitateľ stáva účastníkom hry a zaraďuje sa do žrebovania o finančné výhry v celkovej hodnote 30 000 € a hlavnú výhru, slovenský automobil Peugeot 208 v hodnote 14 070 €. Hra sa končí 28. novembra 2021. Výhercu 2. kola - výhra 10 000 € - žrebujeme 22. novembra 2021.