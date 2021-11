Smer chce skrátiť volebné obdobie: Fico to povedal jednoznačne, takéto sú plány

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) bude na decembrovej schôdzi parlamentu opäť iniciovať zmenu ústavy, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie. Ak koalícia nedovolí novelizovať ústavu, strana začne s petičnou akciou na vyhlásenie referenda.

Na pracovnom sneme Smeru-SD to vyhlásil jeho predseda Robert Fico. „Smer chce zmenu vlády demokratickou a ústavnou cestou,“ povedal.

Podľa Fica je reálnym cieľom, že Smer-SD bude patriť medzi favoritov nasledujúcich volieb. „Máme vracajúcich sa sympatizantov a voličov, pracovitý a disciplinovaný poslanecký klub a stabilné vedenie strany,“ uviedol a dodal, že „my sme tu a ideme vyhrať ďalšie parlamentné voľby".

O Smere-SD povedal, že je sociálnodemokratická, protifašistická a proeurópsky orientovaná strana. „Toto dáva jasný rámec pre naše povolebné rozhodnutia,“ zdôraznil. Podľa Fica bez ohľadu na 11 poslancov, ktorí opustili Smer-SD, najprirodzenejšou je spolupráca Smeru-SD a strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). „Išlo by o najlepšiu alternatívu pre Slovensko,“ poznamenal.

Podľa Fica Smer-SD správne zareagoval na neschopnosť vlády mimoriadne úspešnou petičnou akciou so 600-tisíc podpismi na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, že sa v rozpore s dovtedajšími ústavnými tradíciami obrátila na ústavný súd a podala návrh, ktorý bol plný odmietania referenda o predčasných voľbách a že zmarila referendum. „Musela tak urobiť, lebo jej to prikázali jej donori a tútori,“ tvrdil. Ako ďalej povedal, pokiaľ vládna koalícia nepristúpi k novelizácii ústavy a nezakotví možnosť skrátiť volebné obdobie, tak má zaručené plné štyri roky. „Toto je predstava pani prezidentky o slobode a demokracii,“ vyhlásil.

Šéf Smeru-SD avizoval prípravu odpovede „na sprisahanie proti právnemu štátu a Slovensku“ v súvislosti so stíhaním viacerých verejných funkcionárov z minulého volebného obdobia. Uviedol, že vinníkmi sú Igor Matovič (OĽaNO), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Podľa Fica treba pripraviť trestné oznámenia pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa niektorými vyšetrovateľmi a prokurátormi a pre ohýbanie práva niektorými sudcami. „Musí to byť právne, demokratické a legitímne,“ uviedol. Myslí si, že Smer-SD a jeho bývalí nominanti budú naďalej konfrontovaní s kriminalizáciou v médiách. Poznamenal, že niektorí mu hovoria, že je príliš expresívny. Použil teda slová, že „na každé ružové prasiatko sa už niekde varí vodička“.

Na adresu vládnej koalície povedal, že nie je dohodnutá na ničom. Úpravu daní a odvodov z dielne ministra financií Matoviča označil za snahu „opiť nás rožkom“. Podľa Fica súdna mapa je roztrhaná na kusy, nie je dohoda na zmenách v zdravotníctve a v dôchodkovom systéme.

Za výzvy predseda Smeru-SD považuje pandémiu, druhou je zdražovanie. Uviedol, že Smer-SD by prijal „holú pravdu“, že vakcíny neboli konštruované tak, aby bránili šíreniu proti COVIDU-19 a sú len súčasťou systému protipandemických opatrení. Očkovanie by bolo plne na dobrovoľnej báze a neočkovanie by neviedlo k žiadnym dôsledkom. „Zakázali by sme prijímanie segregačných právnych predpisov na rozdeľovanie občanov na zaočkovaných a nezaočkovaných,“ zdôraznil s tým, že štát musí uhradiť náklady testovania. Ak štát obmedzí podnikateľské subjekty v činnosti, musí im podľa Fica poskytnúť kompenzačné schémy. Pozitívne testovaný občan by mal dostať ihneď nevyhnuté lieky a prístup k telefonickej konzultácii s lekárom. „My riešime pacienta, až keď má zápal pľúc,“ povedal. Ďalším opatrením by bola podľa Fica stabilizácia zdravotníckeho personálnu a technické dovybavenie nemocníc.

Líder Smeru-SD kritizoval vládu, že nevidí vlnu zdražovania, ktorá bude pokračovať aj v budúcom roku. Vládni predstavitelia sú podľa neho natoľko neschopní a nevzdelaní, že nepredložili žiadne riešenia. Myslí si, že vláda by mala pripraviť programy na zmiernenie dôsledkov zdražovania. Spýtal sa, prečo neuvažuje o znížení DPH na niektoré tovary či o plynových vratkách. Ak by vláda prijímala opatrenia rozumne, opozícia by jej podľa Fica nepripomínala, že ide hore deficit a verejný dlh. Avizoval, že v parlamente sa bude rokovať o návrhu Smeru-SD na zavedenie mimoriadneho bankového odvodu. Banky sú podľa Fica „vysmiate ako lečo“. Považuje za správne, aby prejavili solidaritu.