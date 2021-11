Heger predstavil sprísnenie opatrení: Práca v režime OTP, obchody len pre očkovaných

Pre stále zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku, ktorá už výrazne ovplyvňuje nemocnice, navrhlo konzílium odborníkov sériu opatrení.

Odborníci navrhujú prácu v režime OTP, hromadné podujatia chcú obmedziť len pre zaočkovaných a do neesenciálnych obchodov a nákupných centier navrhujú umožniť vstup len očkovaným či po prekonaní ochorenia COVID-19. Návrhy konzília po utorkovom rokovaní vlády predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO).

Športové súťaže navrhujú odborníci v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia a v OTP režime len pre profesionálnych športovcov. "Wellness centrá a akvaparky len v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia a ubytovacie zariadenia, okrem čiernych okresov, iba v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia. V čiernych okresoch neumožníme ani očkovaným a ani po prekonaní," povedal predseda vlády s tým, že so všetkými návrhmi súhlasí. Zapracovať sa majú do COVID automatu. Vo štvrtok (18. 11.) má podľa premiéra opatrenia schváliť vláda.

Situácia v slovenských nemocniciach je podľa Hegera pre pandémiu kritická. "Do tejto situácie sme sa dostali najmä preto, lebo sa nedodržiavajú opatrenia v COVID automate," vysvetlil predseda vlády. Krajina sa, ako tvrdí, dostala do takého vážneho stavu, že najbližšie tri týždne je potrebné výrazné sprísnenie, aby sa upokojila a stabilizovala situácia v nemocniciach. "Ak toto pritvrdenie nebude postačujúce a budeme vidieť, že ľudia opatrenia nedodržiavajú, a nápor na nemocnice sa bude zvyšovať, budeme musieť ešte pritvrdiť," skonštatoval Heger. Vláda si podľa neho uvedomuje, že sú podnikatelia v gastronómii, v cestovnom ruchu či vo sfére fitnes, ktorí sú zasiahnutí najmä v čiernych okresoch. Ministerstvo dopravy má podľa premiéra schému, z ktorej podnikatelia môžu čerpať. "Pracujeme na tom, aby do tejto skupiny spadalo aj fitnes. V čiernom okrese sú totiž zatvorené," podotkol.

Deklaruje, že ak sa situácia zlepší skôr, vláda nebude otáľať, rovnako však bude postupovať pri jej zhoršení. "Konzílium a ministerstvo zdravotníctva bude monitorovať situáciu na dennej báze," podotkol Heger.