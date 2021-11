Mesto na juhu Slovenska bije na poplach: Počet prípadov COVID-u dvojnásobne prekročil maximum z 2. vlny

Vo Fiľakove na juhu okresu Lučenec sa výrazne zhoršuje epidemiologická situácia, v uplynulom týždni pribudlo v rámci mesta 225 pozitívnych prípadov.

Ako na sociálnej sieti informovala samospráva, súčasný stav výrazne prevyšuje štatistiky z vrcholu druhej vlny pandémie nového koronavírusu. „Kým počas predchádzajúcich týždňov tretej vlny nám pribúdalo týždenne približne 100 nakazených, v uplynulom týždni to bolo až 225. Na porovnanie, počas vrcholu druhej vlny sa v meste týždenný počet nakazených pohyboval na úrovni približne 100 ľudí,“ uviedlo mesto.

Radnica žiada obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali epidemiologické nariadenia a v čo najväčšej miere obmedzili svoje kontakty. Ľudí tiež vyzýva, aby využili možnosť očkovania.

V rámci okresu môže verejnosť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 absolvovať v priestoroch Mestského úradu v Lučenci, a to vo štvrtok (18. 11.) a v piatok (19. 11.) v čase od 14.00 do 18.00 h a v sobotu (20. 11.) od 9.00 do 17.00 h.