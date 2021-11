Minister obrany Naď: Situácia je kritická! V hre je vážne rozhodnutie

Pandemická situácia je kritická, rokuje sa o zavedení lokálneho lockdownu či núdzového stavu.

Vyhlásil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Deklaroval, že Ozbrojené sily (OS) SR sú pripravené vyslať zdravotnícky personál do nemocníc. Treba podľa neho doriešiť, či je možné ho vyslať aj bez núdzového stavu.

"Nikto z nás nechce robiť veci, ktoré budú smerovať k lockdownu alebo k zavedeniu núdzovému stavu, ale ja sa pýtam, aká je alternatíva?" povedal Naď počas rokovania vlády. Vyzval opozíciu, ktorá spochybňuje očkovanie, aby predstavila riešenie. Pripomenul, že odborníci rokujú o tom, či sa zavedie núdzový stav alebo lokálny lockdown. Dodal, že nechce vynášať čiastkové informácie. "Mali by sme odmeniť ľudí, ktorí sú zaočkovaní, lebo k tomu pristupujú zodpovedne, je ich viac ako polovica, tých by sme nemali trestať," povedal Naď. Zároveň pripomenul, že podľa lekárov je situácia katastrofálna a nemocnice sa plnia.

Armáda chce podľa Naďa pomôcť, no treba zmeniť legislatívu. "Boli by sme pripravení zajtra nastúpiť. Nemáme veľa lekárov, máme relatívne veľa sanitárov, ktorých sme vycvičili niekoľko stoviek. Vieme ich poslať do nemocníc. Na to, aby mohli vykonávať zdravotnícke výkony, treba legislatívny rámec, ktorý napríklad znamená aj núdzový stav," skonštatoval.

Na riešenie pandemickej situácie je podľa ministra nasadených 354 až 400 vojakov. "O nasadení zdravotníckeho personálu rezortu obrany do nemocníc sa nedá rozhodnúť len dohodou mňa a ministra zdravotníctva a asi ani nie uznesením vlády. Na to asi bude potrebné vyhlásiť núdzový stav. Právnici riešia, či budeme vedieť pomôcť aj bez toho," vyhlásil minister.