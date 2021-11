Čo čaká policajtov, ktorí mohli vyniesť nahrávky z chaty? Hamran to nenechá len tak

Dočasne poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran plánuje vyvodiť personálnu zodpovednosť voči niektorým policajtom, ktorí mohli vyniesť medializované nahrávky z poľovníckej chaty.

Či pôjde o jedného alebo viacerých policajtov, nespresnil. Hamran to pred médiami uviedol v utorok. "V priebehu budúceho týždňa by sme mali uzavrieť okruh ľudí, ktorí by mohli byť podozriví a z mojej strany bude vyvodená personálna zodpovednosť voči niekomu alebo niektorým na základe zistených skutočností," povedal.

Na polícii už identifikovali skupinu policajtov, ktorí mohli vyniesť medializované nahrávky z poľovníckej chaty. Hamran doplnil, že dvadsiatka policajtov absolvuje test pravdovravnosti. Ich konanie prešetrí aj Úrad inšpekčnej služby (ÚIS).

Vo viacerých médiách boli v októbri zverejnené videá a ich prepisy, ktoré zobrazujú, ako sa na chate stretávali šéf Smeru-SD Robert Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora Gašpara, Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn Tibora Gašpara.

Medializovanie nahrávok prišlo po tom, ako prokuratúra informovala, že dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry doplnil svoj návrh na predĺženie väzby obvinených v rámci akcie Očistec o obrazovo-zvukové záznamy. Tie majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz.