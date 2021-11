Gröhlingov rezort si za novelou zákona o vysokých školách pevne stojí: Prečo ju nestiahneme

Novelu zákona o vysokých školách neplánuje ministerstvo školstva stiahnuť.

Počas utorkového rokovania vlády to povedal štátny tajomník rezortu Ľudovít Paulis. Výzvy na stiahnutie novely, keď sa celá diskusia podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) točí okolo voľby rektora a správy jednotlivých vysokých škôl, mu prídu neseriózne k mladým ľuďom, ktorí odchádzajú zo Slovenska do zahraničia.

Minister informoval, že minulý týždeň skončilo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu novely. "V priebehu tohto týždňa ho budeme vyhodnocovať a následne nanovo od prezentujeme jednotlivé opatrenia, ktoré by sme chceli v rámci novely vysokoškolského zákona priniesť na vládu a následne do parlamentu," povedal minister. V rámci MPK podľa neho prišli konštruktívne návrhy, ktoré by sa mohli prijať. Gröhling zároveň deklaruje, že sa rád stretne s kritikmi, avšak chce presne vedieť, ktorý paragraf je problematický a následne o tom diskutovať. Pellegriniho Hlas žiada stiahnuť novelu vysokoškolského zákona: Čoho sa obávajú!

Novelu, ako tvrdí, pripravovali jeden a pol roka a vychádzali z medzinárodných analýz, ale aj z poznatkov slovenského prostredia. Tie konzultovali s akademickou obcou i ďalšími aktérmi. "Vytvorili sme kontaktnú skupinu, ktorá sa stretávala, a konzultovali sa aj ďalšie veci. Načerpali sme ďalšie informácie a ujasnili si smerovanie. Na základe stretnutí bola vytvorená ďalšia verzia novely, ktorú sme dali do MKP," spresnil šéf rezortu školstva.

Minister víta, že sa nerozporujú opatrenia týkajúce sa funkčných miest, výkonnostných zmlúv, skrátenia externého štúdia či ostatné opatrenia, ktoré prinášajú otvorené vysokoškolské prostredie s cieľom zabrániť odlivu mladých ľudí do zahraničia. Štátny tajomník Paulis podotkol, že v novele navrhujú obmedziť vplyv ministerstva na správnu radu. "Nemôžu tam byť už zamestnanci ministerstva, čo teraz môžu. V súčasnom znení je možnosť politizácie oveľa väčšia ako v tom, čo navrhujeme," skonštatoval.

Vysokoškolské reprezentácie spolu s vedeniami viacerých slovenských univerzít organizujú v utorok popoludní Zodpovedný protest za slobodné univerzity, ktorým vyjadrujú svoj nesúhlas s novelou zákona o vysokých školách. Považujú ho za nekoncepčný, vnútorne nekoherentný a legislatívno-technicky nekonzistentný, hovoria aj o politizácii či ohrození akademických slobôd.

Najzásadnejšie výhrady proti predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd. Týkajú sa voľby rektora, druhá výhrada smeruje k postaveniu dekana. Nesúhlas je aj proti navrhovanému okliešteniu kompetencií akademického senátu. Univerzity nesúhlasia aj s oddelením procesov akreditácie habilitačného a inauguračného konania.

Univerzita Komenského v Bratislave nesúhlasí ani s odčerpávaním finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy v prospech súkromných vysokých škôl. V tejto súvislosti vznikla aj petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, ktorú doposiaľ podpísalo viac ako 16.600 ľudí.