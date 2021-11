Ozbrojené sily SR by mali mať o stovky vojakov viac: Rezort odhalil, čo je dôvodom

V ozbrojených silách by malo byť o 523 vojakov viac, o 272 zamestnancov viac a tiež o 460 vojakov v zálohe povolaných na pravidelné cvičenie alebo povolanie úloh a vojakov v dobrovoľnej príprave.

Ministerstvo obrany (MO) SR navrhuje zvýšenie k 31. decembru 2022. Vyplýva to z návrhu Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v Ozbrojených silách (OS) SR. Vláda materiál schválila na svojom utorkovom zasadnutí.

Dôvodom zvýšenia počtu vojakov je potreba budovania nových spôsobilostí na zabezpečenie plnenia Cieľov spôsobilostí 2021 pre SR, reorganizácia 81. krídla v súlade s potrebami pre novozavedené bojové lietadlá F-16 či dobudovanie Spoločného operačného veliteľstva. Rezort navrhuje aj zvýšenie počtu profesionálnych vojakov o 59 ľudí.

Z materiálu ďalej vyplýva, že sa budú zvyšovať aj počty vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky. Konkrétne sa majú zvýšiť počty samohybných húfnic z 33 kusov na 41 v súlade s plánom dodania novej výzbroje. O tri kusy naviac by mali byť bojové obrnené vozidlá 8x8. Zvýšiť by sa mali aj počty raketometov, a to o 17 na 25 kusov vytvorením tretej raketometnej batérie. Naopak, bojové tanky sa by sa mali znížiť o jeden kus. Cvičný vrtuľník by nemal byť ani jeden z dôvodu ukončenia technickej životnosti.

Zmena by mala nastať aj v rozmiestnení zväzkov, útvarov, úradov a zariadení OS. Reorganizovať by sa mal Úrad hlavného lekára na Veliteľstvo vojenského zdravotníctva a Veliteľstvo brigády bojového zabezpečenia na Veliteľstvo brigády spoločnej podpory. Vytvoriť by sa mal aj piaty delostrelecký pluk v Rožňave. Preorganizovať by sa mala aj Základňa nasaditeľných komunikačných a informačných systémov (KIS) a Základne stacionárnych KIS na šiesty spojovací pluk v Ružomberku a Trenčíne.

"Zvýšením celkových početných stavov ozbrojených síl nedôjde k požiadavke zvyšovania rozpočtu kapitoly MO SR," deklaruje ministerstvo v materiáli.