Pellegriniho Hlas žiada stiahnuť novelu vysokoškolského zákona: Čoho sa obávajú!

Mimoparlamentná strana Hlas-SD žiada stiahnutie návrhu novely vysokoškolského zákona. Obáva sa rizika politizácie vedenia univerzít.

Zároveň podporuje avizované protesty proti návrhu. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini odmieta nátlak, ktorý podľa neho vláda vytvára tým, že hovorí o stopnutí peňazí z plánu obnovy, ak návrh neprejde. Vláda chce podľa neho bojovať s univerzitami i so študentami.

"Jasne vidíme snahu o politické obsadenie vedenia našich slovenských univerzít a spolitizovanie akademickej obce," vyhlásil Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii. Hovoriť o tom, že slovenské vysoké školy potrebujú mieru kontroly, je podľa neho správne, keďže dostávajú zdroje z verejného rozpočtu. Na to už podľa neho máme nástroje, ako sú kontrolné organizácie či akreditačná agentúra. "Čo má však so zvýšením kvality vyučovania na vysokých školách to, že minister bude politicky nominovať do správnej rady univerzít svojich nominantov?" pýtal sa Pellegrini.

Hlas-SD žiada, aby šéf SaS a vicepremiér Richard Sulík a minister školstva Branislav Gröhling (SaS) ešte v utorok stiahli návrh z legislatívneho procesu. Expert strany na školstvo Róbert Zsembera pripomenul, že návrh novely okliešťuje akademickú samosprávu a vytvára možnosť politizácie vysokých škôl.

Vysokoškolské reprezentácie, viaceré univerzity a študenti organizujú v utorok Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Vyjadriť chcú nesúhlas s novelou zákona o vysokých školách. S novelou sa nestotožňuje ani Generálna prokuratúra SR, ktorá odmieta predložený návrh zákona ako celok. Stiahnutie novely požaduje aj Konferencia biskupov Slovenska a predkladateľovi vyčíta, že nijako nezdôvodnil, prečo bolo potrebné výrazným spôsobom obmedziť samosprávu verejných vysokých škôl.

V tejto súvislosti vznikla aj petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, ktorú doposiaľ podpísalo viac ako 16.600 ľudí.