Prezidentka vymenovala nových vysokoškolských profesorov: Veľavravný odkaz počas príhovoru

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 30 nových vysokoškolských profesorov.

Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru novovymenovaným profesorom uviedla, že povolanie učiteľa a povolanie vysokoškolského pedagóga, nie je iba zamestnaním, ale je aj verejnou službou. Vyzvala ich k tomu, aby vo svojej práci ako vedci nepoľavovali.

"Ak chceme, aby sme z našej mladej vysokoškolskej generácie dostali to najlepšie, čo v nej je, vaše nároky na ňu musia byť primerane vysoké. Ako nositelia najvyššej akademickej hodnosti môžete ovplyvniť to, či diplomové práce budú spĺňať stanovené odborné kritériá a nestanú sa len ľahkou cestou k titulu," povedala hlava štátu. Podobne náročné by mali byť podľa jej slov aj ich kritériá pre práce rigorózne, dizertačné či habilitačné.

Všetci si podľa prezidentky želáme, aby viac našich študentov a absolventov zostávalo na Slovensku. "Udržať ich doma však nie je iba otázkou kvality nášho školstva. V zahraničí mi mladí ľudia hovoria, že od návratu domov ich odrádza tiež netolerancia, neúcta k vzdelanosti, veľký vplyv dezinformácií a celková atmosféra v našej spoločnosti," uviedla.

Novovymenovaným profesorom povedala, že sa nimi stávajú v situácii, keď všetky tieto javy u nás naberajú obrovské rozmery. "Postavte sa im prosím s celou vážnosťou vášho stavu. Veďte so svojimi študentami kultivovaný dialóg, učte ich k tolerancii, motivujte ich k občianskej angažovanosti. Od vášho vystupovania smerom dovnútra akademického prostredia, ale aj smerom k verejnosti si sľubujeme, že budete určovať najvyššie spoločenské štandardy," povedala.

Čaputová v príhovore uviedla, že novovymenovaní profesori nadobúdajú novú akademickú hodnosť a titul profesor v sebe obsahuje aj tézu, že každý z jeho nositeľov je schopný vedeckého výkonu veľkej hodnoty. "Takéto výkony naša spoločnosť naliehavo potrebuje, ak máme udržať krok v spolupráci i konkurencii s medzinárodným prostredím," povedala. Vyzvala ich k tomu, aby vo svojej práci ako vedci nepoľavovali. Zdôraznila, že ak sa má vedecká výkonnosť našej akademickej sféry zvýšiť, práve od nich sa očakáva, že pôjdu príkladom. Dodala, že ich úlohou je aj prispieť k múdrosti spoločnosti.

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor):

Martin Bednárik, inžinierska geológia

Mária Belovičová, verejné zdravotníctvo

Vanda Benešová, aplikovaná informatika

Dagmar Cagáňová, ekonomika a manažment podniku

Peter Čajka, medzinárodné vzťahy

Ľubomír Čunderlík, obchodné a finančné právo

György Domokos, odborová didaktika

Eduard Droberjar, klasická archeológia

Martina Ivanová, slovenský jazyk a literatúra

Štefan Janeček, molekulárna biológia

Alexandra Kolenová, pediatria

Dušan Kostrub, predškolská a elementárna pedagogika

Pavol Kráľ, ekonomika a manažment podniku

Viera Kubičková, obchod a marketing

Jozef Kúdelčík, elektrotechnológie a materiály

Viera Lehotská, röntgenológia a rádiológia

Martin Lukáčik, ekonometria a operačný výskum

Miroslav Lysý, teória a dejiny štátu a práva

Marek Majdan, verejné zdravotníctvo

Josef Malach, pedagogika

Gertrúda Mikolášová, verejné zdravotníctvo

Peter Mikuláš, masmediálna štúdia

Peter Popelka, hygiena potravín

Ľuboš Rojka, systematická filozofia

Juraj Rusnák, všeobecná jazykoveda

Ľubomír Straka, patologická anatómia a súdne lekárstvo

Jozef Šidlo, patologická anatómia a súdne lekárstvo

Erik Šoltés, kvantitatívne metódy v ekonómii

Jana Tóthová, fyzikálne inžinierstvo

Barbara Ukropcová, normálna a patologická fyziológia