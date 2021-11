Biskupi vyzývajú ľudí k očkovaniu: Naliehavý odkaz veriacim!

Slovenskí katolícki biskupi vyzývajú ľudí k očkovaniu, uviedli to vo svojom vyhlásení zameranom na podporu vakcinácie.

Zdôrazňujú v ňom aj kresťanskú starostlivosť o blížneho. TASR o tom informovali v utorok z Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Biskupi uviedli, že sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na ochorenie COVID-19 a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. "Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícov ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých," povedali biskupi.

"Tak ako to vyjadril Svätý Otec - zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným," tvrdia biskupi. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. "To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život," uviedli vo vyhlásení biskupi.