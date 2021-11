Komora zdravotných sestier rázne vyzýva: Zakročte, toto je už neúnosné!

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyzýva na rázne zakročenie proti slovným aj fyzickým útokom na zdravotníkov.

Riaditeľ kancelárie komory Lukáš Kober si myslí, že postoj skupín zameraných proti očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 je potrebné rázne odsúdiť. Komora tvrdí, že títo ľudia dehonestujú prácu všetkých, ktorí každý deň nasadzujú svoje vlastné životy pre záchranu pacientov s ochorením COVID-19. "Napriek vážnej situácii, v ktorej sa snažíme, aby naše nemocnice fungovali, aby sme zachránili čo najviac ľudí, ktorí sa infikovali, sú medzi nami ľudia, ktorí vyvolávajú konflikty v spoločnosti a vyzývajú na nerešpektovanie opatrení či na odmietanie očkovania," uviedla prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová.

Poukázala na to, že od sestier a pôrodných asistentiek sa očakáva, že aj naďalej budú poskytovať stopercentnú starostlivosť. Musia však bojovať s každodenným ľahostajným prístupom a vyjadreniami niektorých ľudí vrátane politikov, ktorí situáciu okolo nového koronavírusu zľahčujú, nedodržiavajú pandemické opatrenia či spochybňujú očkovanie.

Takýto prístup podľa komory vôbec nepodporuje sestry a pôrodné asistentky, aby aj naďalej poskytovali starostlivosť všetkým pacientom v náročných podmienkach. Sú unavené, vyhorené a už nevládzu. Lazorová si myslí, že je neetické žiadať od nich obete, kým časť verejnosti sa správa nezodpovedne, agresívne alebo na zdravotníkov útočí.

SK SaPA pripomína, že občania majú možnosť sa vyhnúť akútnemu priebehu ochorenia, prípadne môžu znížiť jeho dôsledky na svoje zdravie, no napriek tomu nie sú ochotní to urobiť. Zdôraznila, že zaťažujú zdravotníkov aj ekonomiku štátu. Dodala, že radi privítajú pomoc tých, ktorí súčasnú situáciu okolo pandémie popierajú. "Možno tí, ktorí popierajú súčasnú situáciu s pandémiou, sa prihlásia a prídu pomôcť unaveným zdravotníkom do nemocníc ako dobrovoľníci. Ich pomoc radi uvítame. Prežiť jednu službu v koži sestry im ukáže smutnú realitu," dodala.