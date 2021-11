Zuzane zo Solivaru, ktorá prišla o 400-tisíc eur, došla trpezlivosť: Na Matoviča si najala právnikov!

Bude Slovenská republika čeliť žalobe za nevyplatenie výhry Zuzane zo Solivaru? Tej ušlo 400 000 eur v očkovacej lotérii, lebo pozerala prenos z internetu a nedokázala včas povedať heslo.

Túto kauzu následne živil predovšetkým expremiér Igor Matovič. Po tom, čo mu jeho zámer vyplatiť Zuzane peniaze spätne neprešiel v parlamente, prichádzajú problémy. Matovičovi sa totiž ozval Zuzanin advokát, ktorý požaduje vyplatenie tejto výhry v predžalobnej upomienke.

O možnej žalobe hovoril sám Matovič minulý týždeň v Rádiu Expres. „Všetci na Slovensku vedia, že som bol za to, aby pani Zuzane výhra bola vyplatená. Preto som aj predložil návrh zákona do parlamentu, bohužiaľ, SaS s ním nesúhlasila. Vôbec by som sa pani Zuzane nečudoval, keby zažalovala štát a súdila sa so štátom, že či nárok mala, alebo nemala. Myslím si, že bola v dobrej viere, preto by som sa vôbec nečudoval, keby zažalovala štát a súd by rozhodol, že štát musí tú škodu zaplatiť,“ povedal Matovič.

Najnovšie vyjadrenie právnika Patrika Benčíka z Prešova, ktorý zastupuje „výherkyňu“ Zuzanu, hovorí jasne. Rekapituluje, že jeho klientka povedala správne heslo „Zdravé Slovensko“ štyri sekundy po vypršaní 20-sekundového časového limitu kvôli problémom spojenými s časovým oneskorením prenosu na internete. „Minister financií SR Mgr. Igor Matovič na tlačovom brífingu o deň neskôr povedal, že na výherkyňu myslia a že ju „nehádžu cez palubu“. Podľa právneho názoru advokátskej kancelárie Mgr. Igor Matovič ako človek stojaci na čele Ministerstva financií SR (MF) SR dal klientke verejný prísľub, že jej finančná výhra bude vyplatená. Podľa ustanovenia § 850 Občianskeho zákonníka verejným prísľubom sa zaväzuje ten, kto verejne vyhlási, že zaplatí odmenu,“ hovorí Zuzanin právnik Benčík.

Problémom sa budú zaoberať najbližšie už právnici štátu, ktorí zastupujú ministerstvo financií. „Advokátska kancelária dnešným dňom zasiela poštou MF SR písomnú žiadosť o zaplatenie finančnej výhry 400 000 €, ktorú je potrebné chápať ako predžalobnú upomienku. Advokátska kancelária verí, že s protistranou dospeje na základe vzájomného rokovania k mimosúdnej dohode. V opačnom prípade bude nútená vymáhať pohľadávku súdnou cestou a podať proti MF SR žalobu na príslušnom súde,“ tvrdí advokát Benčík. Rezort po našej otázke odpovedal, že ešte neevidujú konanie v tejto veci.

Matovič sa bráni

Ako Matovič odôvodňuje to, že v minulosti sľuboval spravodlivosť pre Zuzanu, no tá peniaze neuvidela? „Ja som nikdy nesľúbil, že vyplatíme, sľúbil som, že urobím všetko pre to. Urobil som to, čo mi právny poriadok SR dovoľuje, predložil som návrh do parlamentu, SaS ho zablokovala, rozhodla, že Zuzana nebude vyplatená,“ zopakoval. SaS neochotu prijať právnu úpravu odôvodňovala tým, že je nemiestne, aby štát sanoval nevyplatenie prostriedkov za výhru z dôvodu problémov očkovacej lotérie. „Ak má Igor Matovič pocit, že kvôli nemu prišla pani Zuzana o takmer pol milióna eur, nech nepredkladá zákon, ale nech jej z vlastného vrecka vyplatí túto sumu,“ argumentoval poslanec SaS Foltin.

Výhry z hier nemožno vymáhať

