Tragická búračka vzala život majstrovi Slovenska v motokárach Oliverovi († 18): Zo slov otca puká srdce

Stratili to najcennejšie, čo mali – vlastné dieťa. Neopísateľný smútok a žiaľ prežíva rodina z Nových Zámkov, ktorá prišla počas víkendu o syna Olivera († 18).

Tínedžerovi sa stala osudnou víkendová nehoda v Nových Zámkoch, pri ktorej Fabia s mladíkmi narazila do stĺpu elektrického vedenia. Ten na ňu následne spadol. Talentovaný športovec sa venoval jazde na motokárach, pričom niekoľkokrát vyhral aj majstrovstvá Slovenska. Strašnú bolesť prežíva klub, kde trénoval, kamaráti, no najmä rodina. Užialený otec vraví, že nehoda by sa nestala, ak by šoféroval jeho syn.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Bol talentovaný a mal našliapnuté na obrovskú kariéru. Všetky nádeje a sny však vyhasli v sobotu len hodinu pred polnocou. „V Nových Zámkoch na účelovej komunikácii smerom na Bánov mladý vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, zišiel z cesty a narazil autom do stĺpu elektrického vedenia. Vozidlo sa následkom nárazu niekoľkokrát prevrátilo a vyvrátený stĺp naň spadol. V aute sa viezli piati mladí chlapci. Jeden 18-ročný chlapec zrážku neprežil, ďalší 19-ročný je vážne zranený a dvaja 18-roční a 19-ročný vodič sa zranili ľahšie,“ informovala o víkendovej tragédii polícia.

Obeťou sa stal niekoľkonásobný majster Slovenska v jazde na motokárach Oliver († 18). Trénerovi talentovaného mladíka po správe o smrti jeho zverenca stislo srdce. „Je mi to nesmierne ľúto. Vyhasol ľudský život. O to je to horšie, keďže Oliver bol veľmi mladý. Bol veľmi talentovaný, chodil vždy na tréningy, neskutočne ho zaujímali motokáry. Je to pre nás všetkých veľmi ťažké,“ dodal so smútkom v hlase.

Dojímavé slová otca

Najviac však víkendová tragédia zasiahla najbližších – rodičov nebohého chlapca. „Oliverko mal veľa snov, chcel zmaturovať, dostať sa na vysokú školu ekonomickú. V kolektíve bol mimoriadne obľúbený, dobrosrdečný, pozorný k rodine, technicky zdatný a zručný, bral veci z nadhľadu. Bol proste dieťaťom, aké si každý rodič môže priať, a nám bolo cťou mať takého syna aspoň 18 rokov,“ povedal so slzami v očiach utrápený otec. Oliver mal v mladom veku na svojom konte už niekoľko majstrovských titulov. Taktiež bol držiteľom ocenenia mesta Nové Zámky. „Ak by šoféroval môj syn, nikdy by sa to nestalo,“ plače otec, ktorý dodal, že celá partia chlapcov išla v noci len tak do neznáma. Táto cesta sa však práve jeho synovi stala osudnou...