Na slobodu mieri po 2,5 roku! Prehovoril Bašternák aj jeho manželka: Čo zavážilo v rozhodovaní?

Smeruje k slobode. Odsúdený daňový podvodník Ladislav Bašternák (49) dostal päť rokov za mrežami.

Po odsedení si polovice trestu ho riaditeľ väznice v Dubnici nad Váhom navrhol ako kandidáta na prepustenie. Okresný súd v Trenčíne v pondelok rozhodol o tom, že Bašternák sa polepšil a môže ísť na slobodu. Čo zavážilo v rozhodovaní?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Senát súdu rozhodol o tom, že po prepustení má Bašternák skúšobnú dobu 30 mesiacov, počas ktorých má zákaz opustiť územie Slovenska. Kontrolovať ho pritom budú technické prostriedky, čiže elektronický náramok. Okresný súd tak rozhodol pomerom hlasov 2 : 1. Problém Bašternákovi môže narobiť ešte krajský súd, ktorý vec dostane na prejednanie po tom, čo prokurátor podal sťažnosť. Dôvodom totiž je, že v súčasnosti prebieha iné trestné konanie, pri ktorom bol Bašternák už neprávoplatne odsúdený, uznaný za vinného zo zločinu krátenia dane. Bašternák tam priznal svoju vinu. „Krajská prokuratúra navrhuje súhrnný trest odňatia slobody na sedem rokov,“ povedal prokurátor Boris Buvala.

Rozhodnutie o Bašternákovom prepustení navrhol riaditeľ dubnickej basy Dušan Bartoš. Ten to odôvodňuje jeho bezproblémovým správaním. „V kontakte s personálom je slušný a nekonfliktný. Svoje povinnosti si plní a počas výkonu trestu odňatia slobody bol päťkrát disciplinárne odmenený,“ zdôvodnilo svoj návrh vedenie dubnickej väznice. Bašternák je podľa riaditeľa empatický, priateľský a pracuje.

Prehovoril aj Bašternák

Samotný Bašternák bol vo svojich vyjadreniach stručný. „Predpokladám, že som svojím správaním presvedčil, že na mňa nie je potrebné ďalej pôsobiť ďalším výkonom trestu odňatia slobody,“ vyhlásil Bašternák. Jeho manželka Tatiana povedala, že by sa mohol zamestnať v rodinnej firme a venovať sa dcére. Bašternákov obhajca Peter Filip považuje rozhodnutie trenčianskeho súdu za zákonné. „Myslím si, že súd to mal pri rozhodovaní veľmi jednoduché, pretože žiadne problémy v rámci prevýchovného procesu sa u pána Bašternáka nevyskytli,“ zhodnotil. Bašternák zostáva v base do rozhodnutia krajského súdu.

Bašternák bol uznaný vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného v kauze kúpy bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence, keď si neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške takmer 2 miliónov eur. Súd mu vymeral trest odňatia slobody vo výške 5 rokov, zákaz podnikania a trest prepadnutia majetku. Veľkú časť nehnuteľností prepísal na príbuzných a štát sa ich snaží vymôcť.