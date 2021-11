Bratislavský kraj trápia výpadky viacerých spojov! Dokedy potrvajú tieto komplikácie?

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Bratislavská integrovaná doprava (BID) by mali urýchlene až do konca roka schváliť "krízový cestovný poriadok". Vyhlásil to predseda Inštitútu verejnej dopravy (IVD) Marek Modranský.

Reagoval tak na výpadok spojov regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji po tom, ako jej prevádzku prevzala od pondelka spoločnosť Arriva. "Tieto prvé dni budú najhoršie, s najväčším výpadkom spojov, čo pocíti cestujúca verejnosť na niektorých linkách," povedal Modranský. Situáciu podľa neho zachraňuje v týchto dňoch nový dopravca náborovými príspevkami a inými benefitmi. "Bude to chvíľu trvať, no som presvedčený, že to po približne troch až štyroch týždňoch zvládnu. Bude sa to ťahať až do konca roka. Pomoc od iných SAD-iek je tiež len dočasná," skonštatoval Modranský. Na Slovensku chýba podľa IVD niekoľko tisíc vodičov nákladných vozidiel a autobusov. Tento nedostatok pociťujú všetky dopravné firmy a každým rokom je situácia horšia. Túto profesiu treba podľa inštitútu zatraktívniť. Vyvoláva to tlak aj na rast ich miezd a odmeňovania. "Ak samosprávy nechcú mať vysúťažené len nové autobusy, za ktorých volanty si nebude mať kto sadnúť, tak musia nastaviť také podmienky, ktoré nebudú len o najnižšej cene za výkon, ale aj dlhodobo udržateľné," uviedol Modranský. V Bratislavskom kraji zabezpečuje od pondelka regionálnu autobusovú dopravu nový dopravca – spoločnosť Arriva, ktorý nahradil dopravcu Slovak Lines. BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur. Začiatok prevádzky však sprevádzal výpadok zhruba 30 percent spojov, najmä v okrese Senec a Pezinok. Dôvodom bol nedostatok vodičov. Arrive ich chýba okolo 100. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba dal dopravcovi deväť pracovný dní na to, aby problém do veľkej miery vyriešil. Župan Droba po rokovaní s novým autobusovým dopravcom: Problém bude aj v utorok, Arrive dal ultimátum!