Zmeny v daniach pracujúcich: Takto chce Matovič upratať naše výplaty! Skeptické reakcie odborníkov

Prichádza so zjednodušením systému?! Minister financií Igor Matovič (48) predstavil druhú časť daňovej revolúcie a ukázal svoj návrh, ako si predstavuje po novom zdaňovania práce.

Tvrdí, že 99 percentám zamestnancov sa zvýši príjem, hoci štátnu kasu to bude stáť pol miliardy eur. Kde na to chce zobrať a ako jeho nápady hodnotia ekonomickí experti?

Matovič si na tlačovej besede pomáhal vizuálnymi pomôckami, na ktorých sa snažil demonštrovať, že súčasný výpočet mzdy je jeden veľký galimatiáš, s ktorým treba niečo urobiť. „Identifikovali sme 65 situácií, kde máte napísané, aké odvody sa zo mzdy platia, a tak som si položil otázku, či tento systém nevieme zjednodušiť,“ vysvetľoval minister financií, ktorý tvrdí, že momentálne je všetko zbytočne komplikované a plné výnimiek. Daňovo-odvodové zaťaženie práce dosahuje totiž viac ako 50 percent z ceny práce. Čiže ak zarobíte 100 eur, 50 odovzdáte štátu. Po novom by to malo byť menej.

Viac pre väčšinu

Matovič navrhuje, aby bol systém založený na dvoch číslach - z hrubej mzdy zamestnanca má zamestnávateľ zaplatiť 39-percentný odvod a zamestnanec má z hrubej mzdy odviesť 19-percentnú daň. Dohromady za všetkých zamestnancov v štáte sa bude platiť 58 %. „Tento systém bude najjednoduchší v rámci Európskej únie, ale aj krajín OECD,“ hrdo prezentoval Matovič s tým, že sa zavedie zamestnanecký bonus pre nízkopríjmových zamestnancov vo výške 357 eur. Čiže do tejto sumy zárobku sa neplatí žiadna daň ani odvody. „Ak zamestnávateľ zamestná študenta alebo zdravotne ťažko postihnutú osobu s postihnutím 50 % a viac, získa odvodový bonus 10 % z hrubej mzdy a ak zamestná osobu s postihnutím 70 %, získa bonus 20 %,“ dodáva financmajster.

Kto zaplatí pol miliardy

Matovič tvrdí, že 99 % ľudí bude mať vyššiu výplatu, negatívum tohto návrhu pocítia podľa ministra financií tí, ktorí zarábajú viac ako 20-tisíc mesačne. Uprataním v systéme však dôjde k výpadku pol miliardy zo štátnej kasy oproti súčasnému systému. „Peniaze získame zrušením odvodových výnimiek, tam získame asi 300 miliónov, na zrušení daňových výnimiek 250 miliónov,“ hovorí šéf rezortu, ktorý zároveň vysvetlil, že sa nechystá zvyšovať ani DPH aj to, kedy tieto návrhy pocítime v praxi. „Realizovať sa to dá aj teraz, realisticky to vidím na 1. 1. 2023, ak by sme si povedali: poďme ten bordel upratať, vedeli by sme to spustiť aj v júni budúceho roka,“ uzavrel Matovič.

Matovič bude musieť svoje predstavy presadiť v koalícii. Problémy sa očakávajú najmä v prípade podpory od SaS, keďže jej predseda s Matovičom o zmenách nediskutoval. „Počkáme si na celé písomné znenie daňovo-odvodovej reformy, následne budeme náš postoj komunikovať s ministrom financií a až potom sa vyjadríme verejne,“ odpovedali zo SaS. Sme rodina naznačuje, že návrh má ich podporu.