Šéfovia parlamentov Kollár a Jandrokovič: Ako vnímajú pandémiu a v čom si vedú Chorváti lepšie?

Pandémia ochorenia COVID-19, spolupráca v oblasti hospodárstva i cestovného ruchu, ale aj európska politika.

Zhodli sa, že obe krajiny majú veľmi dobré vzájomné vzťahy. Vzájomná spolupráca krajín v otázke hospodárstva je podľa ich slov na veľmi dobrej úrovni. Poukázali aj na investície zo Slovenska do železničnej spoločnosti v Chorvátsku, či do kogeneračnej elektrárne v Oguline, na ktorej otvorení sa Kollár zúčastní popoludní. V tejto súvislosti Jandrokovič poukázal na význam investície pre región, napríklad aj z pohľadu zamestnanosti. Obaja šéfovia parlamentov veria, že investície ešte pribudnú, aby sa dvíhali aj percentá zo spoločného obchodu.

Čo sa týka cestovného ruchu, Chorvátsko obaja považujú za stabilnú dovolenkovú krajinu pre slovenských turistov. Diskutovali ale tiež o možnostiach zvýšenia návštevnosti slovenských Tatier zo strany chorvátskych dovolenkárov počas zimy. Matovič chce meniť zdanenie práce: Pozrite, čo navrhuje!

Venovali sa aj otázke národnostných menšín Chorvátov na Slovensku a Slovákov v Chorvátsku. Jandrokovič uviedol, že práve podpora menšín je dobrým základom pre priateľské a úspešné vzťahy. "Nadštandardné vzťahy sa potvrdzujú aj tým, ako sa správame k svojim vzájomným menšinám," dodal Kollár a poďakoval sa chorvátskej vláde, parlamentu i ľuďom za ich prístup k Slovákom.

V európskych otázkach sa Jandorkovič poďakoval Slovensku za podporu v snahách o integráciu do Schengenu i eurozóny. Kollár deklaroval, že táto podpora bude pokračovať. Čo sa týka rozširovania Európskej únie o krajiny západného Balkánu, Kollár podčiarkol potrebu stabilizácie regiónu a vytvárania nárazníkovej zóny.

V súvislosti s pandémiou sa zhodli na podobnosti problémov, postupov a celkovej situácie v oboch krajinách, ale aj v ďalších štátoch Únie. "Snažíme sa veľmi príbuzným spôsobom reagovať na toto nebezpečné ochorenie," skonštatoval Jandrokovič.

"Podmienky, ktoré vytvára pandémia, sú rovnaké v celej Európe. Musíme cez to prejsť, musíme s tým zabojovať," dodal. Vyzval na spoločný boj proti pandémii a na očkovanie, pričom podčiarkol, že rešpektovať treba aj neočkovaných. Tvrdí, že vlády naprieč Úniou sa snažia urobiť čo najviac pre ochranu zdravia ľudí, ale aj ľudských práv a ekonomík. Pogratuloval Chorvátom, že zvládli letnú sezónu s otvorenými hranicami, čím podržali ekonomiku. No poukázal aj na to, že Chorvátsko má vyššiu zaočkovanosť ako Slovensko.