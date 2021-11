Minister financií Igor Matovič (OĽANO) chce zásadne meniť zdaňovanie práce.

Navrhuje, aby bol celý systém založený na dvoch číslach - z hrubej mzdy zamestnanca má zamestnávateľ zaplatiť 39-percentný odvod a zamestnanec má z hrubej mzdy odviesť 19-percentnú daň. Povedal to počas druhej zo série tlačových konferencií o daňovo-odvodovej reforme. Navyše by to zamestnancom na Slovensku prinieslo navyše 359 miliónov eur ročne.

