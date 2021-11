Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na hmlu, ktorá by mala zasiahnuť takmer celé Slovensko počas pondelkového večera až do utorka (16. 11.) do 11.00 h. O výstrahe prvého stupňa informoval na svojom webe.

Meteorológovia očakávajú výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uviedli. Výskyt hmiel môže podľa SHMÚ spôsobiť škody menšieho rozsahu.