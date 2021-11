Na ministrovi financií nezostala nitka suchá: Smeráci sa pustili do Matoviča!

Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) na nedeľnej (14. 11.) tlačovej konferencii zavádzal o tom, koľko peňazí rodiny po novom dostanú.

Tvrdí to opozičný Smer-SD, ktorý Matovičovu reformu považuje za predvolebnú kampaň. Uviedol to podpredseda strany a exminister financií Ladislav Kamenický.

Podľa opozičnej strany Matovič predstavil daňovo-odvodovú "revolúciu", resp. jej prvú časť, len preto, aby Slovensko neprišlo o peniaze z plánu obnovy. "To sa týka aj ďalších reforiem, ktorých kvalita je taká pochybná, že ak chcete vedieť, ktoré ministerstvo práve robí reformu, stačí sa pozrieť, pod oknami ktorého ministerstva je akurát demonštrácia," poznamenal Kamenický.

Kamenický si myslí, že hovoriť o daňovej alebo sociálnej revolúcii v Matovičovom podaní je doslova smiešne. Smer-SD sa skôr obáva, aby minister v mene jeho "veľkého tresku" nesiahol aj na ďalšie sociálne opatrenia, ktoré sa v minulosti zaviedli. Smer-SD kritizuje, že Matovič nekonzultoval "revolúciu" so samosprávami, ktoré ide pripraviť o 200 miliónov eur ročne na podielových daniach, sociálnymi partnermi a určite ani so zástupcami zamestnancov verejnej správy, z ktorých chce 8800 prepustiť.

Na margo samotného zvýšenia príspevkov rodinám s deťmi Kamenický uviedol, že napríklad pri daňovom bonuse vidí hneď dva problémy. Keďže je len pre pracujúcich rodičov, nepomôže rodinám, v ktorých rodičia o prácu prídu napríklad aj nie vlastným zavinením. "Vysokoškolákom sa doteraz daňový bonus vyplácal, ale to chce Matovič zrušiť, čiže to, čo im pridá na detských prídavkoch, to im na daňovom bonuse zoberie! To je také typicky matovičovské," ilustroval druhý problém.

Podľa Kamenického nie je zrealizovateľná ani Matovičova vízia dávať deťom peniaze na krúžky "na kartu". "Zavedenie systému platby kartou za takéto služby môže trvať aj jeden až dva roky. A keď si uvedomíme, že táto vláda nebola viac ako rok schopná pripraviť jednoduchší systém e-karanténa, tak ani zavedenie internetovej platobnej aplikácie v najbližších jeden až dvoch rokoch nebude reálne," poznamenal exminister.