Primátor Vallo má koronavírus, rozpútal vášne: Deň pred testom bol na akcii

Mal pozitívny PCR test! Odborníci v týchto dňoch neustále poukazujú na nepriaznivú a zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku.

Zákerný vírus neobišiel ani primátora Bratislavy Matúša Valla (44). Je zaočkovaný a ako sám uvádza, zatiaľ našťastie nemá žiadne príznaky. O svojom zdravotnom stave informoval širokú verejnosť prostredníctvom profilu na sociálnej sieti. Na ňom sa okrem slov spolupatričnosti vzápätí strhla vášnivá diskusia. Deň predtým bol totiž primátor na verejnej akcii, kde mal vystúpiť v interiéri bez respirátora pred ľuďmi.

Hoci bol Matúš Vallo (44) pozitívne testovaný na koronavírus, pracuje z domu a na svojom profile uvádza, že nemá žiadne príznaky. „Pravidelne sa testujem. Vo štvrtok 11. 11. bol môj PCR test pozitívny,“ oznámil Vallo, ktorý chcel týmto oznamom podľa jeho slov predísť špekuláciám.

Pod ním sa okrem slov podpory a spolupatričnosti po krátkom čase strhla vášnivá diskusia o tom, kde všade vírus mohol rozniesť. Podaktorí poukazovali na podujatie v Starej tržnici, kde bol Vallo v stredu a mal vystúpiť v interiéri bez respirátora pred ľuďmi. Konala sa tu verejná akcia „Pýtajte sa primátora: Tri roky vo funkcii - Staré Mesto“.

„Vystupujúci na pódiu nemusí mať počas svojho vystúpenia rúško, vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva,“ vysvetľuje na svojom profile. Uviedol tiež, že po tom, čo mu prišiel pozitívny výsledok testu, informoval sa na RÚVZ, koho zo svojich kontaktov treba informovať: „Vzhľadom na to, že vstup na podujatie mali iba očkovaní, mi odporučili informovať iba tých, s ktorými som v Tržnici prišiel do bezprostredného kontaku. Tí sú v súlade s vyhláškou hygienikov už informovaní." Kontaktovali sme aj hovorkyňu magistrátu, Katarínu Rajčanovú: „V súvislosti s nosením rúška primátor dodržiaval všetky platné opatrenia."