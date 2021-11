Matovičova daňová reforma: Krok v rozpore s prísľubom Čaputovej a prepúšťanie 9-tisíc ľudí!

Premyslená podpora rodín alebo návrh, ktorý zatne ďalšiu sekeru do štátneho rozpočtu? Minister financií Igor Matovič (48) predstavil prvú časť svojej daňovej reformy, v rámci ktorej sa chystá podporiť rodiny s deťmi balíčkom 1,2 miliardy eur.

Základné body Matovičovej reformy hovoria o tom, že sa zvýšia prídavky na dieťa z 25,5 € na 30 € do 18 rokov a na 50 € nad 18 rokov po dokončenie vysokej školy. Ďalšou zmenou by malo byť zvýšenie príspevku na krúžky a doučovanie z 12 eur na dieťa na 70 eur.

Zvýšiť chce aj daňový bonus z 23 až 46 eur na 70 eur na dieťa do 18 rokov. Zvýšiť sa má aj rekreačný bonus zo šiestich na 30 eur. Príspevky sa odvíjajú od toho, či ide o pracujúcich alebo nepracujúcich rodičov. Pri rodine, kde aspoň jeden z rodičov pracuje, tieto opatrenia dokopy dajú 200 eur na dieťa mesačne, pri nepracujúcich rodičoch 100 eur.

Matovič tvrdí, že pri platbách za krúžky, čo sa v reforme vníma ako „služby deťom“, bude existovať akýsi virtuálny účet. „Na služby deťom sa začne nabíjať karta od troch rokov. Počítame s tým, že by tam bol strop tisíc eur na karte, do ktorých sa rodič môže rozhodnúť. Vytvárame tlak na rodiča, aby rozmýšľal, či netreba rozvíjať talent potomka. Ak rodič nezačne čerpať prostriedky na svoje dieťa, tak od toho mesiaca by mu prepadali,“ povedal minister financií. Vysvetľuje, že časť opatrení by chcel nasadiť už od januára a celú reformu spustiť v priebehu roka.

Kde chce zobrať peniaze

Peniaze na 1,2-miliardový balíček chce získať viacerými opatreniami. „Navrhujeme znížiť výdavky na zbrojenie o 200 miliónov eur, nie jednorazovo, ale trvalo. Od mája vediem ťažkú diskusiu s ministerstvom obrany. V rozpore s verejným prísľubom prezidentky, Pellegriniho a Fica voči NATO, že zvýšime výdavky na zbrojenie na 2 % na HDP, navrhujem, aby sme zastavili tento rast na 1,8 %. To nám umožní v strednodobom rozpočte ušetriť 200 miliónov eur,“ dodal Matovič.

Zároveň chce prepustiť necelých 9-tisíc ľudí, ktorí pracujú vo verejnej správe. „Nie sme štát, ktorý si môže dovoliť financovať 440-tisíc zamestnancov. Navrhujeme znížiť ich počet o 2 %,“ spomenul. Okrem toho chce zaviesť milionársku daň, čo označuje za „spolupatričnosť s chudobnými“.

Zmeny musia prejsť súhlasným stanoviskom v koalícii. Matovič tvrdí, že to prediskutoval s ekonomickými expertmi jednotlivých strán. Sme rodina hovorí, že sa im tento návrh pozdáva. „Ja som bol o tom uzrozumený. Nám sa to veľmi páči. Naša strana je vždy za podporu rodiny,“ povedal Boris Kollár.

So Sulíkom sa však o zmenách Matovič osobne nerozprával. Na vláde sme sa dávnejšie dohodli, že Igor Matovič predloží písomný návrh, to sa zatiaľ nestalo. Najskôr ho chcem vidieť, potom sa s ním o ňom budem rozprávať a až potom sa verejne vyjadrím,“ povedal Sulík s tým, že jeho podmienkou je, aby sa nezvyšovali dane.