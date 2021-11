Šéf lekárskych odborov Visolajský: Drsná  nakladačka   vláde! Takto sa fakt zachoval Heger?!

Zástupca nemocničných lekárov v Ústrednom krízovom štábe a šéf lekárskych odborov Peter Visolajský s obavami tvrdí, že slovenské zdravotníctvo je na pokraji zrútenia.

Bez servítky hovorí o tom, že ministerstvo zdravotníctva ani vláda pandémiu koronavírusu nezvládajú a ak nebudú vypočuté odborné argumenty zdravotníkov, čakajú nás ťažké časy.

Vyjadrili ste sa, že komunikácia medzi lekármi a vládou viazne. V čom?

- Situácia v nemocniciach je zlá napriek tomu, že pán minister Lengvarský celé leto aj na jeseň zdôrazňoval, ako sú nemocnice pripravené na tretiu vlnu pandémie lepšie ako na druhú. Upozorňovali sme ho, že to nie je pravda.

Odišlo nám zo systému vyše 1 300 zdravotných sestier, stovky skúsených lekárov, ktorí neboli nahradení. To svedčí o tom, že nemocnice nie sú vôbec pripravené. Z personálnej stránky sú v oveľa horšom stave, než sme boli a pritom kapacity nemocníc nie sú ani také, aké sme ich mali minulý rok v zime.

Vzhľadom na nízku zaočkovanosť sme už v lete vedeli, že takáto situácia nastane, že nás čakajú ťažká jeseň a zima, napriek tomu nedošlo k žiadnym opatreniam. Dnes ministerstvo hystericky hľadá možnosti, ako do nemocníc zabezpečiť zdravotníkov, uvažuje sa o núdzovom stave, aby boli násilím povolaní, ale za celý rok ministerstvo nič nespravilo pre to, aby toľko lekárov neodišlo z nemocníc. A to aj napriek tomu, že sme dávali riešenia.



Aký je najčastejší dôvod odchodu lekárov z nemocníc?

- Je to dlhodobé neriešenie ich problémov. Upozorňujeme na to dlhodobo a pandémia to len akcelerovala. Slovenské zdravotníctvo upadá každým rokom, každý nový minister príde s nejakou novou reformou bez nejakého zdôvodnenia.

My ale žiadame ozajstné riešenia. Aj táto reforma nemocníc, ktorú priniesla vláda, situáciu len zhorší. Premiér vo štvrtok povedal, že tu máme 76 hrdinov v parlamente, ktorí sa postavili za reformu. Ja sa pýtam – čo sú to za odborníci tí poslanci? Sú tam napríklad športovci, ktorí sa dostali do parlamentu.

Čo tí vedia o zdravotníctve? Títo rozhodujú o reforme nemocníc? Pritom tu máme tisícky lekárov, ktorí v tých nemocniciach robia, máme tu samosprávne kraje, podľa ktorých táto reforma problémy v zdravotníctve len prehĺbi.



Stretli ste sa s premiérom, aby ste prediskutovali problémy nemocníc?

- Pán premiér si od leta na nás nenašiel čas na stretnutie. V pandémii! Minister nedávno povedal, že naše nemocnice smerujú do humanitárnej krízy. A to hovoríme o Slovensku, nie o nejakej africkej krajine a premiér sa s nami doteraz nestretol.



Máte spätnú väzbu od premiéra Hegera, prečo vás takto ignoruje?

- To sa musíte opýtať pána premiéra. My sme ho požiadali slušne o stretnutie. Takmer 120 medicínskych osobností sa podpísalo pod prosbu, aby si s nimi premiér sadol vo veci národnej nemocnice Rázsochy, ale aj to ignoroval. A potom pán premiér urobí tlačovku po hlasovaní v parlamente a 76 poslancov je preňho hrdinami len preto, že mu hlasovali za reformu, ktorá nebola odkomunikovaná s lekármi, ani s ľuďmi, ktorí pracujú v nemocniciach?



Čo si o takomto prístupe ministra a premiéra myslíte?

- To sú tie čriepky zo skladačky, ktorá dáva odpoveď na otázku, prečo nám zdravotníci zo Slovenska odchádzajú. V kataklizme, čo sme prežívali v nemocniciach, sme z ministerstva zdravotníctva počúvali, ako zdravotníci nemôžu dostať covidovú PN-ku, lebo by ju vraj zneužívali. To sú strašné zážitky, čo slovenskí zdravotníci zažívajú v našej krajine zo strany vlády.



Čo konkrétne teda najviac trápi zdravotníkov? A čo by pomohlo, aby neodchádzali z krajiny?

- Najviac nás trápi pri našej práci v slovenských nemocniciach a ambulanciách, že vidíme, ako systém ubližuje pacientom. Na toto sa už nemôžeme pozerať a práve preto sme sa rozhodli dať vláde jasné stanovisko, že to už viac nechceme akceptovať. Máme 2 500 deklarácií, kde lekári deklarujú, že už nie sú ochotní dobrovoľne podpísať súhlasy na nadlimitnú nadčasovú prácu.



Aj z laického hľadiska každý nadčas znamená isté riziko pre pacienta. Aké číslo nadčasov je podľa vás znesiteľné a kedy je to už za hranicou?

- Ako vravíte, nadmerná nadčasová práca je riziko nie pre lekára, zdravotnú sestru, ale pre pacienta. Kontrolujeme odpracované hodiny kamionistov, majú stanovené limity a nemôžu šoférovať viac, pretože by to ohrozovalo bezpečnosť na cestách. Takéto normy máme aj pre zdravotníkov, ale tam sa to nekontroluje.

Celý systém našich nemocníc je postavený na tom, že tie normy sa vysoko prekračujú. Slovenskí zdravotníci majú dokonca v zákone umožnené pracovať viacej nadčasov, než iní zamestnanci.

Už toto je absurdné, hlavne, ako ste hovorili, z pohľadu bezpečnosti pacienta. A čo je už úplne choré, slovenské nemocnice nemôžu fungovať bez toho, aby sme každý rok nedali súhlas na nadlimitnú nadčasovú prácu.



Máme to chápať tak, že je to vynútený súhlas?

- Bez tohto súhlasu by nemocnice nemohli fungovať, takže my to dávame kvôli tomu, aby bolo postarané o pacientov. Ak by sme dodržali normy, čo máme v zákone, tak slovenské nemocnice môžu fungovať tak pol roka.