Majsterka sveta a babka Klaudia žila v rodine alkoholikov: Skončím, až keď podám Arnoldovi ruku!

Aj keď si Klaudia Gregušková (44) prechádzala od detstva peklom, nikdy neprestala snívať a ísť za svojím cieľom. Vyrastala v rodine alkoholikov, na vlastné oči videla, ako otec mláti mamu.

Nič ju však nezlomilo a svojim deťom ukazuje iné veci, ako je strach, plač, bitka a chľast. V kategórii fitness model je už niekoľkonásobnou majsterkou sveta a v tomto roku získala vysnívanú PRO kartu, vďaka ktorej súťaží s profesionálkami.

Klaudiin otec roky holdoval alkoholu. „Všetko bolo o strachu a o tom, že som držala dvere, aby sa nedostal dovnútra a nezmlátil mamu. Keď nepil, nebol zlý, robil to z neho alkohol,“ spomína Klaudia.

Postupne začali piť aj jej bratia. Keď sa vydala, myslela si, že bude lepšie, ale zmýlila sa. „Pridal sa k nim aj môj bývalý manžel, lebo sme bývali spolu,“ spomína mama troch dcér a babka vnúčaťa. Občas mala najčiernejšie myšlienky. Potom si však povedala, že má deti, ktoré sú pre ňu všetkým.

Nemáš na to gény

Cvičiť začala pre to, lebo sa jej to páčilo a prinášalo to so sebou výzvy. Najala si trénera, ktorý jej však povedal, že na to nemá gény. Do posilňovne chodil aj niekoľkonásobný majster Slovenska v kulturistike Štefan Halás. Keď ju videl, navrhol jej trénerovi, nech ju prihlási na súťaž.

„Nechcela som ísť, lebo som cvičila každý deň a vyzerala som horšie ako predtým. Všetko však je o strave, keď ju mám správne nastavenú, vidím rozdiel už po týždni,“ priznala Klaudia. Vtedy na súťaži síce neuspela, ale neodradilo ju to.

Neovládateľný krk

Ku všetkému, čo prežívala, sa pridružila vážna diagnóza - cervikálna dystónia, začala mať neovládateľnú hlavu. „Točilo mi ju na jednu, aj na druhú stranu. Myslela som si, že to je psychika, že to mám z toho, čo som prežila,“ spomína. Po vyšetreniach lekári skonštatovali, že sa s tým nedá nič robiť.