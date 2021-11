Sprísňovanie COVID automatu je na stole! Minister Lengvarský prezradil detaily

Konzílium odborníkov, ktoré má zmeniť COVID automat, zasadá už teraz. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Poukázal na to, že dokumenty majú byť predstavené v pondelok (15.11.) a sprísnené opatrenia by mali byť schválené na utorkovej (16.11.) vláde.

Celý národ sa podľa šéfa rezortu zdravotníctva nedá prinútiť, aby niečo vykonával. Tvrdí, že musia naďalej hovoriť to, ako sa majú ľudia správať. "Kontroly budú častejšie a prísnejšie a budú spojené aj s pokutami," povedal Lengvarský.

Tretia vlna pandémie zatiaľ nie je horšia ako druhá, poznamenal minister zdravotníctva. Poukázal na to, že dôležité je sledovať najmä stav v nemocniciach a nie počet infikovaných. V diskusii poznamenal, že aj cez víkend sa zaoberali prekladom pacientov zo zaťažených oblastí do iných. Problém vidí v nízkom percente zaočkovaných ľudí v krajine a v preťaženosti zdravotníckeho systému.

Minister nevylúčil, že v nasledujúcom období by mohli byť prijaté lokálne lockdowny. "Dohoda s premiérom je taká, že pokiaľ bude treba prísnejšie opatrenia, tak sa príjmu," povedal Lengvarský. K povinnému očkovaniu má minister rezervovaný postoj. Iné to podľa jeho slov je v prípade ozbrojených síl či kritickej infraštruktúry, kde sa je možné o povinnom očkovaní baviť. Zároveň poznamenal, že nechcú, aby sa ľudia opäť vo veľkom testovali, ale chcú dosiahnuť to, aby sa očkovali.

V súvislosti s reformou, ktorá prešla v parlamente do druhého čítania, opäť zopakoval, že nemocnice sa nebudú rušiť. Poznamenal, že z nemocníc sa nestanú ani doliečovacie zariadenia. Funkčné oddelenia budú pracovať aj naďalej a nebudú zrušené. V prípade, že reforma bude prijatá aj v druhom čítaní, rezort zdravotníctva predstaví vláde niekoľko scenárov, ako naložiť s finančnými prostriedkami. Šéf rezortu zdravotníctva verí, že sa príjmu také rozhodnutia, ktoré budú na prospech občanom.

Na záver dodal, že reforma zdravotníctva tu nie je pre neho, ale pre občanov. "Ja nespájam svoje zotrvanie vo funkcii s nejakými vecami," povedal s tým, že ak by reforma neprešla, tak zostane ministrom aj naďalej a bude hľadať ďalšie riešenia.