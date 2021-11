Vysoké školy idú protestovať: Petíciu podpísali tisíce ľudí, mnohé zatvárajú svoje brány

Rektor Univerzity Komenského (UK) Marek Števček udelil študentom v utorok 16. novembra rektorské voľno od 12.00 h. Dôvodom je Zodpovedný protest za slobodné univerzity, ktorý je protestným pochodom proti novele zákona o vysokých školách z dielne ministerstva školstva.

Zodpovedný protest za slobodné univerzity organizuje UK s podporou Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave a hlavných vysokoškolských reprezentácií – Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl. Rektor STU Oliver Moravčík považuje tieto aktivity a ohlas na ne za jasný dôkaz, že ide naozaj o veľa. "Po 32 rokoch sú študenti opäť v uliciach, aby sa postavili na obranu akademických slobôd. Je to na vážne zamyslenie pre celú spoločnosť," uviedol Moravčík.

Najzásadnejšie výhrady proti predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd. Týkajú sa voľby rektora, druhá výhrada smeruje k postaveniu dekana. Zásadná výhrada je aj proti navrhovanému okliešteniu kompetencií akademického senátu. Nesúhlas univerzity vyslovujú aj s oddelením procesov akreditácie habilitačného a inauguračného konania.

V tejto súvislosti vznikla aj petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách. Za pár dní ju podpísalo viac ako 13 500 ľudí. "Neustále pribúdajúce podpisy spolu s dlho nevídanou jednotou akademickej obce na Slovensku v odmietavom postoji k predloženej novele hovoria jasnou rečou, ktorej by mal porozumieť aj predkladateľ a tento návrh stiahnuť z legislatívneho procesu. Chceme a potrebujeme reformy, ale nie také, ktoré skutočné problémy vysokých škôl neriešia, ale vyrábajú nové," povedal predseda petičného výboru a rektor STU.

Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský si nemyslí, že by študenti išli protestovať proti novele zákona o vysokých školách. Tvrdí, že študentov nezaujíma voľba rektora, ale to, aby bola škola dobre vybavená alebo kvalita internátov. "Nemyslím si, že je to to, za čo idú teraz protestovať. Prostredníctvom novely získa Slovensko obrovské zdroje aj na zlepšenie týchto podmienok. Ja mám skôr pocit, že sú študenti manipulovaní a vháňaní do niečoho, čomu ani poriadne nerozumejú," poznamenal Lelovský. Ako tvrdí, na jednej strane povedia študenti, že ich to nezaujíma, ale na druhej chcú podporiť štrajk zo strany niektorých univerzít. Lelovský je presvedčený, že ani len polovica univerzít nemá záujem riešiť protestmi to, čo sa dá riešiť komunikáciou a argumentáciou.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opakovane zdôraznilo, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhu novely zákona uvíta pripomienky. MPK k zákonu sa skončilo v piatok 12. novembra. Rezort školstva dodal aj to, že je otvorený diskusii.