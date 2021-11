Vysokoškoláci počas pandémie: Prieskum hovorí jasne, tretina študentov priznala problémy

Oblasťou, ktorú pravdepodobne pandémia ochorenia COVID-19 negatívne ovplyvnila, bolo vytváranie nových vzťahov na vysokých školách. Tretina respondentov sa necítila byť súčasťou komunity študentov a učiteľov svojej školy.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Akademická štvrťhodinka. TASR o tom informovali zo SAAVŠ.

Na toto mohol mať vplyv fakt, že študenti netrávili fyzicky čas v škole a len zhruba polovica z nich (56 percent) trávila čas so spolužiakmi mimo vyučovania. Dáta prieskumu ukázali prepojenie medzi pocitom príslušnosti ku komunite na škole a vnímaním štúdia. Napríklad u končiacich študentov – ktorí sa cítili byť súčasťou komunity školy – 64 percent deklarovalo, že väčšina alebo všetci učitelia pomáhajú naplniť ich potenciál. U tých, ktorí spomínaný pocit spolupatričnosti nemali, to bolo iba 30 percent. "Vysoké školy by teda nemali pri výučbe myslieť len na sprostredkovanie čo najväčšieho množstva učiva. Mali by hľadať aj cesty, ako pomôcť rozvíjať vysokoškolskú komunitu a vzťahy medzi študentmi a učiteľmi, ako aj medzi študentmi navzájom, a to aj online formou, ak to pandemická situácia a ochrana zdravia neumožňujú inak. Pocit prináležitosti k škole vybudovaný na bohatých vzťahoch ide ruka v ruke so získaním lepších vedomostí," uviedla koordinátorka analytického tímu SAAVŠ Renáta Hall.

Obmedzenie vzájomných kontaktov môže mať podľa SAAVŠ negatívny dosah na prvákov bakalárskeho a spojeného štúdia. Iba šestina z nich deklarovala, že nepotrebovala žiadnu pomoc pri adaptácii na vysokoškolské štúdium. Tí ostatní potrebnú pomoc najčastejšie získali od spolužiakov. Podľa SAAVŠ si je potrebné uvedomiť, že na jar 2022 skončia vysokoškolské štúdium ročníky, ktoré ho absolvovali takmer úplne dištančne. "Na začiatku pandémie bola masová online výučba pre vysoké školy šokovým experimentom. Teraz je však dôležité, aby dištančné/hybridné metódy vzdelávania poskytli plnohodnotnú výučbu, a tiež aby výraznejšie posilňovali budovanie vysokoškolskej komunity. Prieskum ukázal, že pocit spolupatričnosti študentov má pozitívne dôsledky na vnímanie kvality vzdelávania," povedal predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer. Ako pozitívum online foriem vzdelávania sa dá podľa neho vnímať napríklad možnosť zapájať prednášajúcich zo zahraničia či z praxe, alebo to, že k videonahrávkam hodín sa možno následne vrátiť.

Akademická štvrťhodinka je najväčším prieskumom názorov študentov na Slovensku. Prieskum je zameraný na prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia a pokrýva všetky študijné odbory na Slovensku. Zber dát sa uskutočňoval od 30. apríla do 31. mája. Zúčastnilo sa na ňom takmer 20 000 študentov.