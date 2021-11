Ohavný prípad z južného Slovenska: V pivnici domu dôchodkyňu zaživa obhrýzali potkany

Otrasný prípad! Bezvládnu 85-ročnú dôchodkyňu našli v pivnici rodinného domu v obci Šarovce na juhu Slovenska v zúboženom stave.

Ako informuje portál tvnoviny.sk, starenka bola vysmädnutá, hladná a jej telo bolo dohryzené od potkanov. Ženu mali podľa svedkov dlhodobo týrať príbuzní. „Dobili ju, potom ju hodili do pivnice a potkany ju dohrýzli. Aj tvár má celú vyhryzenú," uviedla pre TV Markíza obyvateľka obce. Dôchodkyňu v zúfalom stave nakoniec našiel vnuk, ktorý zavolal záchranku. V nemocnici však, žiaľ, zomrela.

Podľa ďalších informácií portálu mala stará žena žiť v rodinnom dome spolu so svojim synom a nevestou. Toho policajti zadržali. Problémy mal robiť aj obyvateľom v okolí. „Aj mne ukradol peňaženku. Je to obyčajný hajzel, len toľko vám poviem. Do basy s ním,“ povedala ďalšia obyvateľka.

Polícia okolnosti prípadu vyšetruje. Žiadne ďalšie informácie zatiaľ nie sú k dispozícii.