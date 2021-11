Koalícia pretlačila reformu bez Sme rodina: Budú vládnuť bez Kollára?!

Formujú sa kontúry novej koalície? Sme rodina už dlhú dobu dáva najavo, že reformy z dielne vládnych kolegov im nie sú pochuti.

Prvý test, ako bude vyzerať ich presadzovanie v parlamente, majú poslanci za sebou. Dlhoočakávaná reforma zdravotníctva prešla do druhého čítania bez hlasov hnutia Borisa Kollára (56). Ako vlastne takto môže fungovať koalícia?

OĽaNO, SaS a Za ľudí majú v súčasnosti k dispozícii 74 poslancov zo 150-členného parlamentu, čo nie je nadpolovičná väčšina. Oficiálna koalícia je však na papieri tvorená aj hnutím Sme rodina, s ktorými majú k dispozícii až 91 hlasov. V takejto situácii by zákony z dielne koalície nemali byť problém.

To by však nemohlo ísť o často skloňované reformy, ako sú práve zdravotníctvo, národné parky alebo súdna mapa či paragraf 363. Práve tu sa dostávame k zádrhu, keďže všetky uvedené zmeny v zákonoch blokuje Kollárova strana. To sa prejavilo aj na hlasovaní o reforme nemocníc vo štvrtok večer. Tá prešla vďaka 74 hlasom OĽaNO, SaS a Za ľudí, ku ktorým sa pridali odídenci z koalície Miroslav Kollár (Spolu) a Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko).

Matovič stojí za Kollárom

Premiér Eduard Heger s ministrom Vladimírom Lengvarským si tak následne mohli pripísať prvotný úspech, keďže reforma prešla tvrdou skúškou a v druhom čítaní sa k nej budú vyjadrovať samotní poslanci, prípadne ju meniť. Definitívne odklepnutie Lengvarského zmien v zdravotníctve tak môže prísť o mesiac.

Bude ich Sme rodina bojkotovať napriek tomu, že sú súčasťou koalície? „Sme zatiaľ veľmi radi, že ministerstvo zdravotníctva na čele s ministrom Lengvarským začali navštevovať dotknuté regióny, vysvetľovať, hľadať kompromisy, a preto, keď dostaneme spätnú väzbu z dotknutých nemocníc so súhlasným stanoviskom, tak potom veľmi radi reformu podporíme,“ osvetlili zo Sme rodina.

Richard Sulík už načrtol, že s Kollárovým hnutím má problém. „Načo je nám taký partner v koalícii, ktorý všetko rozumné sabotuje a zároveň pretláča svoje hlúposti?“ pýtal sa. Šéf OĽaNO Matovič je zmierlivý. „Toto presne hovoril Kollár o Rišovi. Teraz to cíti Rišo voči Borisovi. Verím, že všetci partneri si uvedomia, že sabotovať reformy ostatných, ktoré Slovensko nevyhnutne potrebuje, je cesta do pekla a natiahnutie červeného koberca pre mafiu,“ povedal Matovič v Exprese.

Dôležití odídenci

Aj pri ďalších reformách sa však koalícia spolieha na hlasy nezaradených poslancov. Budú ich títo bezpodmienečne podporovať? „Strana Spolu je pripravená rokovať jednotlivo o podpore konkrétnych reforiem v prípade, že ich konečná podoba, o ktorej sa bude v parlamente hlasovať, bude dávať zmysel,“ uviedol poslanec Miroslav Kollár. „PS bude vždy na strane rozumných reforiem, ktoré nás urobia lepšou spoločnosťou a krajinou. Ale vláda od nás nedostáva bianko šek na zlé či nedopečené nápady,“ dodal Valášek.



