Policajt Miroslav zbiera košele kolegov z celého sveta: Chorváta som vyzliekol z uniformy

Policajti či svedkovia na výsluchu sa v jeho kancelárii cítia ako v múzeu.

Nadpráporčík Miroslav Popovič (50) sa od roku 2005 venuje zberateľstvu rôznych policajných košieľ od domácich, ale najmä zahraničných kolegov. Mnohé dostal do daru, iné získal výmenou na rodinných dovolenkách. Vyzbierané kúsky má vystavené v priestoroch na obvodnom oddelení v Košiciach, kde už roky pracuje.

Miroslav (50) prvý kúsok dostal vo Francúzsku na výmennom pobyte v rámci policajnej školy. „Domáci nám dali svoje košele, my sme zase darovali tie naše slovenské. Tento dar mi dlho visel v skrini a moja žena sa ma už pýtala, že čo s tou košeľou, že ju vyhodí. Mne by to bolo ľúto, tak som ju doniesol do roboty a zavesil si ju do kancelárie,“ spomenul. Kolega mu k nej neskôr zavesil ďalšiu starú košeľu, neskôr ďalšiu a steny policajného oddelenia v mestskej časti Sever sa začali plniť. „Naplno som sa zberateľstvu začal venovať v roku 2005,“ vraví s tým, že mu pomáhajú aj kolegovia.

Vyfasoval aj baranicu

Medzi jeho najvzácnejšie kusy patria košele z Kanady a Chorvátska. „Jedného dňa k nám na oddelenie zavítal Kanaďan s tlmočníkom. Bol to vyslúžilý policajt, ktorý chodil po Európe a zbieral policajné nášivky. Jednu som mu daroval a poprosil som ho, nech mi niečo pošle na výmenu. Úplne som na to zabudol a po mesiaci ma na pošte čakal balík z Kanady. Vnútri bola košeľa aj s čapicou,“ uviedol. Do Chorvátska sa zas vybral s rodinkou, no do kufra si pribalil aj slovenskú košeľu s úmyslom vymeniť ju s miestnymi.

„Mladý policajt vyšiel zo stanice, predstavil som sa mu, že som slovenský policajt a zbieram košele na výmenu. Okamžite súhlasil a na mieste si ju rozopol a daroval mi ju. Neskôr mi doniesol aj čiapku. Takpovediac som ho tam vyzliekol z uniformy,“ smeje sa Popovič, ktorý má v zbierke 30 kúskov, jednu dokonca až z Číny.

„Túto som získal cez internet, kde sa pýtam ľudí, či nemajú nejaké košele do zbierky. Jeden pán mi ju daroval, rovnako aj jednu z Nórska. Od bývalého policajta, kamaráta, ktorý má na Ukrajine rodinu, som vyfasoval ich uniformu s originál policajnou baranicou,“ pochválil sa. Vášnivý zberateľ sa priznal, že do svojej zbierky by rád pridal aj uniformy spoza veľkej mláky. „Je mojou veľkou túžbou, aby som si do kancelárie mohol zavesiť aj originálne košele policajtov z New Yorku alebo Los Angeles. Pozná ich celý svet a pre Spojené štáty americké sú úplne ikonické,“ dodal.