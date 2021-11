Matovič prezradil, kedy predstaví daňovo-odvodovú reformu: Odhodlané slová

Minister financií Igor Matovič v najbližších dňoch predstaví reformu daní a odvodov.

„V nedeľu začíname, bude musieť byť predstavená na trikrát, v nedeľu, v pondelok a utorok, lebo je to tak obsiahly materiál," povedal v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo. Prvá časť reformy bude podľa neho o rodine, druhá o zdaňovaní práce a tretia o zdaňovaní podnikania. "Je to presne v tom duchu, ako som v máji sľuboval," povedal. Pôjde podľa neho o sumu 200 eur na dieťa, jednu daň a jeden odvod a tzv. férové dane. Matovičovo rázne vyhlásenie: Zuzana zo Solivaru by mala zažalovať štát a žiadať svoju výhru!

Minister financií Igor Matovič ešte začiatkom mája predstavil základné tézy plánovanej daňovo-odvodovej reformy. Avizoval, že chce zaviesť finančnú podporu pre rodiny v sume 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti. Slovensko totiž podľa neho potrebuje poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové. Zámerom Matoviča je tiež zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod. Cieľom reformy majú byť podľa Matoviča aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.