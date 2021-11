Smer predkladá návrh uznesenia v súvislosti s opatreniami: Čo sledujú?

Smer-SD predložil do Národnej rady (NR) SR návrh uznesenia.

Jeho prijatím by mal parlament zaviazať Ústavný súd (ÚS) SR, aby "v záujme predchádzania konfliktom a právnej istoty a stability bez ďalších prieťahov rozhodol o podaní generálneho prokurátora SR z 18. marca 2021, ako aj o ďalších obdobných podaniach". Podpredseda snemovne a Smeru-SD Juraj Blanár dodal, že okrem vedenia prokuratúry sa na ÚS pre pandemické opatrenia obrátili aj poslanci Smeru-SD. Podotkol, že rozhodnutie súdu by mohlo prispieť aj k zmierňovaniu napätia, keďže občania často nesúhlasia s opatreniami vydanými len na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

"Vy máte najväčšiu ťarchu za prijímanie opatrení, a potom aj za spätnú väzbu, ktorú dostávate od občanov SR. A tá spätná väzba od občanov SR je veľmi zlá," prihovoril sa vládnej koalícii. Kritizoval spôsob komunikácie predstaviteľov vlády o prijímaných opatreniach počas pandémie.

Poukázal aj na situáciu v spoločnosti a na napätie medzi občanmi, ktorí sa obávajú porušovania práva. "Zhodneme sa na tom, že nejaká autorita tu musí byť," povedal s tým, že v oblasti dodržiavania zákonnosti a ústavnosti by to mal byť práve ÚS. Ten by mal podľa neho rozhodnúť, či je možné obmedzovať ľudské práva len na základe vyhlášok. Blanár hovorí o potrebe rýchleho rozhodnutia najmä v takýchto závažných situáciách. Stanovisko ÚS budú podľa neho všetci rešpektovať.

Okrem toho Blanár kritizoval, že k aktuálne prerokovávanému vládnemu návrhu zmien súvisiacich s pandémiou nemajú poslanci konkrétne vyhlášky, ktoré by prípadné opatrenia zavádzali. Hovorí o možnom porušení rokovacieho poriadku.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková to tak nevidí. Vysvetlila, že prerokovávaná právna úprava vytvára priestor na rozhodnutie vlády a prijatie vyhlášky, ktorá bude opatrenia upravovať. "Ak by vláda došla k záveru, že zatiaľ taká situácia nie je, tak možno k tomu rozhodnutiu ani nepríde," povedala. V súvislosti s ÚS súhlasí s Blanárom, že táto inštitúcia je kľúčovou a dôležitou. Poukázala na to, že tento súd už mohol zasiahnuť v súvislosti s opatreniami, no neurobil to. Považuje ale za legitímne právo poslancov, aby sa na ÚS obrátili. "Ten sa tým určite bude zaoberať so všetkými možnosťami, ktoré má," doplnila Kolíková.